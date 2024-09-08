На жаль, не обійшлося без загиблих серед жителів міста. Також відомо, що є постраждалі, серед яких – діти.

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Наслідки удару по Сумах

Агресор вночі 8 вересня завдав удару по Сумах. Це сталося близько близько 04:00 ранку.

Так, відповідно до даних слідства, ворог завдав авіаударів по дачному масиву в місті Суми.

На жаль, внаслідок дій окупантів є загиблі та постраждалі.

Унаслідок атаки окупантів у власному будинку загинуло подружжя, яким було 79 та 77 років. Іще 4 осіб постраждали, серед яких 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик,

– повідомили в прокуратурі Сумщини о 8:22.