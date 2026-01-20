Днепр и Запорожье под воздушной атакой: раздаются взрывы
- Российские ударные дроны атакуют Днепр и Запорожье ночью 20 января.
- Несколько раз местные слышали взрывы в этих городах.
Враг применяет средства воздушного нападения на Украину ночью 20 января. О взрывах сообщают из Днепра и Запорожья.
Ударные дроны врага пытаются нанести вред этим городам. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.
В Днепре и Запорожье громко: что известно об атаке 20 января?
В Днепре раздавались взрывы после полуночи 20 января несколько раз. Воздушную тревогу объявили еще за прошедшие сутки после 21 часа. Воздушные силы сообщали о движении ряда БпЛА в направлении города, и о пребывании дронов непосредственно над Днепром.
А ориентировочно в 02:30 Воздушные силы сообщили о пусках баллистических ракет по Днепру.
В это же время под ударами БпЛА находилась и Запорожская область. В ОВА несколько раз писали о дронах над городом и угрозу для разных районов областного центра Запорожья. Местные несколько раз слышали взрывы.
В Запорожье взрывной волной и обломками поврежден частный дом, сообщили в ОГА. Произошел пожар. Предварительно, никто не пострадал.
Где еще слышали взрывы во время этой же атаки?
- С 2 ночи российская армия применила баллистическое вооружение против Киева.
- Также столицу атаковали ряд БПЛА, и там слышали громкие взрывы.