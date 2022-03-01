Днепр, пожалуй, одно из самых безопасных мест в стране сегодня, – Филатов
Источник:фейсбук Бориса Филатова
Мэр Днепра заверил горожан, что город находится под надежной защитой и призвал к прекращению паники.
Обращение к днепрянам появилось на официальной фейсбук-странице Бориса Филатова 1 марта.
Что было раньше Если они придут, мы их будем убивать, – Борис Филатов о ситуации в Днепре
Текущая ситуация в Днепре
Продуктов, топлива, медикаментов – достаточно. Днепр, пожалуй, одно из самых безопасных мест в стране сейчас,
– пишет Филатов.
Сейчас перед городом стоит ряд задач, в частности, обеспечить жизнедеятельность территории, позаботиться о территориальной обороне, расселить переселенцев помочь военным.
Просто умоляю: перестаньте писать мне в личку истеричные и мелкие сообщения. Во-первых, я не могу отвечать всем. Во-вторых, я занимаюсь серьезными вопросами и не в состоянии: "раздать 20 тонн огурцов", "вывести бабушку из Мариуполя", "найти бронежилеты народным дружинам", – отметил мэр Днепра.
План действий
Филатов призвал:
- Самоорганизоваться,
- Доверять только официальным источникам.
- Не верить российской пропаганде. Завтра они могут запустить фейк о капитуляции. Это не правда!
- Помогать друг другу.
Текст публикации:
Я здесь, с вами. Если не будет удаваться выдавать новости по ТВ, то буду информировать через соцсети, телеграм и другие источники информации.
Поймите, в стране война, ВОЙНА, и я не могу отвечать на ваши комментарии в соцсетях.
Все будет хорошо. Я знаю точно.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!