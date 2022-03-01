Днепр, пожалуй, одно из самых безопасных мест в стране сегодня, – Филатов

Мэр Днепра заверил горожан, что город находится под надежной защитой и призвал к прекращению паники.

Обращение к днепрянам появилось на официальной фейсбук-странице Бориса Филатова 1 марта.

Что было раньше Если они придут, мы их будем убивать, – Борис Филатов о ситуации в Днепре

Текущая ситуация в Днепре

Продуктов, топлива, медикаментов – достаточно. Днепр, пожалуй, одно из самых безопасных мест в стране сейчас,

– пишет Филатов.

Сейчас перед городом стоит ряд задач, в частности, обеспечить жизнедеятельность территории, позаботиться о территориальной обороне, расселить переселенцев помочь военным.

Просто умоляю: перестаньте писать мне в личку истеричные и мелкие сообщения. Во-первых, я не могу отвечать всем. Во-вторых, я занимаюсь серьезными вопросами и не в состоянии: "раздать 20 тонн огурцов", "вывести бабушку из Мариуполя", "найти бронежилеты народным дружинам", – отметил мэр Днепра.

План действий

Филатов призвал:

Самоорганизоваться, Доверять только официальным источникам. Не верить российской пропаганде. Завтра они могут запустить фейк о капитуляции. Это не правда! Помогать друг другу.

Текст публикации:

Я здесь, с вами. Если не будет удаваться выдавать новости по ТВ, то буду информировать через соцсети, телеграм и другие источники информации.

Поймите, в стране война, ВОЙНА, и я не могу отвечать на ваши комментарии в соцсетях.

Все будет хорошо. Я знаю точно.

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