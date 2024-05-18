В Днепре во время ливня выпал град с яйцо, машины затопило выше бампера, - яркие видео

В субботу, 18 мая, несколько проспектов Днепра затопило. Люди были вынуждены идти в воде, а водители – заниматься "подводным плаванием". 24 Канал собрал наиболее яркие видео.

Эта весна богата на ливни с градом. Раньше такое было в Киеве.

К теме Сеть поразил фантастический закат в украинских городах: вдохновляющие фото и видео

Град и ливень в Днепре

В Днепре идет ливень. На Слобожанском проспекте даже с градом,

– написали местные паблики.

Мощный ливень с градом в Днепре: смотрите видео

Горожан призвали не пугаться грома. К сожалению, в последнее время это предупреждение звучит все чаще, ведь очень легко спутать раскаты грома с мощным взрывом.

Град в Днепре: смотрите видео

Заметно, что он достаточно большой. Некоторые заметили, что град был даже размером с яйцо.

К сожалению, после сильного ливня город затопило. На уже упомянутом Слобожанском проспекте не выдержали ливневки. Следует сказать, что это одна из главных улиц города, расположенная на левом берегу реки Днепр.

Днепр затопило 18 мая: впечатляющий ролик

Как видим, от дорог остались лишь столбики. Люди вынуждены идти в воде, ведь она повсюду.

"На проспекте Петра Калнышевского можно на лодках выходить", – въедливо написали пользователи. А это также одна из центральных улиц города.

Затопленный проспект Петра Калнышевского в Днепре: красноречивое видео

Машины также едут в воде, потому что других вариантов нет.

Машины затопило по бампер, но они движутся: смотрите видео из Днепра

А на десерт – радуга

Впрочем, после ливня днепряне увидели радугу. И не простую, а двойную.

Двойная радуга в Днепре: красивое видео

Символизм в погодных явлениях

Радуги также часто видят этой весной. А еще невероятные закаты: киевляне делились фотографиями ярко-оранжевого неба в конце марта. Красоту зафиксировали и корреспонденты 24 Канала.

В сети даже увидели определенный символизм, мол, какой бы ливень ни шел, все равно выйдет солнце. И провели параллели с общественно-политической ситуацией.