В Днепре блоггер ждала "русский мир" и звала оккупантов: ее поймали и передали СБУ
20 апреля 2022 , 19:27Читати новину українською
Источник:Днепр Оперативный
В Днепре СБУ передали девушку, которая активно выражала поддержку оккупантам и ждала их прихода. Русофилка вела блог, где не раз говорила, что ждет, когда город захватят.
Девушка, живущая в Днепре, публично выражала свою приверженность "русскому меру" и ждала, когда украинцев "наконец-то захватят". Ее оперативно задержали и передали в Службу безопасности Украины.
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Блогер вела трансляции в инстраграмме и призвала "русский мир" поскорее захватить город.
По данным телеграмм-каналов, пророссийского блоггера задержали люди из Обухова. Ее передали правоохранительным органам.
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