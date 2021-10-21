Авария случилась примерно в 8 часов вечера. Впоследствии обнародовали видео момента, когда это случилось.

В этот день На Львовщине трактор перевернулся на водителя: мужчина погиб на месте



Один из поврежденных автомобилей / Фото "Днепр оперативный"

Не смог проскочить

Аварию хорошо видно на видео, поскольку она случилась прямо под камерой видеонаблюдения. Subaru довольно быстро ехал, однако не смог протиснуться между автомобилями и врезался в заднюю часть одного из них.



Место, где произошла авария, после приезда полиции / Фото "Днепр оперативный"

Поскольку удар был сильный, авто не только перевернулось, но и по инерции продолжало движение. К счастью, люди в аварии не пострадали. На место сразу вызвали правоохранителей, которые начали устанавливать обстоятельства.

Момент аварии с переворотом: смотрите видео "Днепр оперативный"

Другая авария с переворотом

За день до этого, 19 октября, на Ивано-Франковщине перевернулся микроавтобус, заполненный пассажирами. Это произошло после того, как в него на скорости врезался автомобиль.

Это произошло, когда водитель Mercedes выезжала со второстепенной дороги, но при этом не пропустила микроавтобус. К счастью, люди в этом ДТП не пострадали.