В Днепре произошла драка в гимназии: что говорит об инциденте полиция

В сети распространилось видео, как в одной из гимназий Днепра произошла драка между несовершеннолетними. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства этого инцидента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию города Днепра.

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Что известно о драке в гимназии Днепра

Правоохранители рассказали, что в ходе мониторинга социальных сетей полиция обнаружила видео, на котором зафиксирована драка между подростками в одном из учебных заведений Днепра

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ювенальной превенции Днепровского районного управления полиции Nº2,

– говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

До этого в местных телеграм-каналах распространялось видео, где в Днепре подростки устроили драку в раздевалке гимназии. По предварительным данным, инцидент произошел в гимназии №131.

Ранее в Киеве на Троещине произошла драка между несовершеннолетними девушками. В полиции Киева установили участников драки и начали уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.