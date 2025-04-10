В Днепре произошла драка в гимназии: что говорит об инциденте полиция
- В Днепре произошла драка между несовершеннолетними в гимназии, полиция расследует обстоятельства инцидента.
- Полиция обнаружила видео драки в социальных сетях, инцидент, предположительно, произошел в гимназии №131.
В сети распространилось видео, как в одной из гимназий Днепра произошла драка между несовершеннолетними. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства этого инцидента.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию города Днепра.
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Что известно о драке в гимназии Днепра
Правоохранители рассказали, что в ходе мониторинга социальных сетей полиция обнаружила видео, на котором зафиксирована драка между подростками в одном из учебных заведений Днепра
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ювенальной превенции Днепровского районного управления полиции Nº2,
– говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
До этого в местных телеграм-каналах распространялось видео, где в Днепре подростки устроили драку в раздевалке гимназии. По предварительным данным, инцидент произошел в гимназии №131.
Ранее в Киеве на Троещине произошла драка между несовершеннолетними девушками. В полиции Киева установили участников драки и начали уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.