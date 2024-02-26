Поглумились над памятью о погибших защитниках: в Днепре порезали флаг и баннер возле мемориала
Источник:Елена Мосийчук
В центре Днепра 26 февраля произошел досадный инцидент. Неизвестные порезали государственный флаг и баннер "Аллея почета".
Флаг и баннер расположены возле мемориала в честь погибших украинских военных. Сейчас инцидент расследуют правоохранители.
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В Днепре неизвестные надругались над мемориалом погибшим героям
Об инциденте у себя в фейсбуке сообщила военная и парамедик Елена Мосийчук. Она отметила, что это уже второй случай повреждения "Аллеи почета" за последние две недели.
В Днепре неизвестные повредили "Аллею почета" / Видео из фейсбука Елены Мосийчук
Она также отмечает, что хоть сам мемориал расположен напротив мэрии Днепра, местные власти на этот инцидент никак не реагируют.
Прошу СБУ и киберполицию обратить внимание на то, что в Днепре уже второй раз группа сепаратистов оскверняет государственную символику под носом местной власти,
– написала она.
Военная также спросила, как город может держать оборону, когда в центре Днепра, под камеры, спокойно работают враги.
Полиция открыла уголовное дело
В комментарии журналистам "Громадского" пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции сообщила, что следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по факту надругательства над государственными символами.
Статья Уголовного кодекса Украины, касающаяся этого правонарушения, предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.
Пока же точно неизвестно, кто именно совершил осквернение мемориала, а правоохранители собирают показания, чтобы найти и задержать правонарушителей.
В Киеве девушки танцевали на могилах погибших защитников
- В августе 2023 года в Киеве местные девушки танцевали на кладбище. Более того, они сделали это на могиле своего отца, который был военным и погиб в Изюме.
- Совершеннолетние жительницы столицы записали танцы на видео и распространили ролик в соцсетях. Впоследствии ими заинтересовались правоохранители. В МВД заявляли, что нарушительницам грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет за надругательство над могилами.
- До этого в селе Ивановка Одесской области подростки танцевали на Аллее Славы погибших воинов. Они тоже снимали свои танцы на видео. Правоохранители установили всех участников видео и пригласили детей вместе с родителями в полицейский участок.