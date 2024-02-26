Поглумились над памятью о погибших защитниках: в Днепре порезали флаг и баннер возле мемориала

В центре Днепра 26 февраля произошел досадный инцидент. Неизвестные порезали государственный флаг и баннер "Аллея почета".

Флаг и баннер расположены возле мемориала в честь погибших украинских военных. Сейчас инцидент расследуют правоохранители.

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В Днепре неизвестные надругались над мемориалом погибшим героям

Об инциденте у себя в фейсбуке сообщила военная и парамедик Елена Мосийчук. Она отметила, что это уже второй случай повреждения "Аллеи почета" за последние две недели.

В Днепре неизвестные повредили "Аллею почета" / Видео из фейсбука Елены Мосийчук

Она также отмечает, что хоть сам мемориал расположен напротив мэрии Днепра, местные власти на этот инцидент никак не реагируют.

Прошу СБУ и киберполицию обратить внимание на то, что в Днепре уже второй раз группа сепаратистов оскверняет государственную символику под носом местной власти,

– написала она.

Военная также спросила, как город может держать оборону, когда в центре Днепра, под камеры, спокойно работают враги.

Полиция открыла уголовное дело

В комментарии журналистам "Громадского" пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции сообщила, что следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по факту надругательства над государственными символами.

Статья Уголовного кодекса Украины, касающаяся этого правонарушения, предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

Пока же точно неизвестно, кто именно совершил осквернение мемориала, а правоохранители собирают показания, чтобы найти и задержать правонарушителей.

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