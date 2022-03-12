В Днепре предварительно обошлось без жертв и разрушений: сработали системы ПВО
Источник:фейсбук Бориса Филатова
Утром, 12 марта, в Днепре раздались взрывы. Однако убеждает мэр Борис Филатов, обошлось без жертв и разрушений. Все потому, что сработали системы ПВО.
Около 6:45 утра появилась информация о том, что в Днепре раздаются взрывы. К счастью, в этот раз обошлось без жертв и разрушений.
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В Днепре сработали системы ПВО
Работало ПВО. Видео, фото не выкладываем. Все службы работают. Ждем официальной информации,
– написал он.
- Также мэр Днепра добавил, что предварительно сведений о жертвах и разрушениях в городе нет.
Напомним, что ни в коем случае нельзя распространять информацию о местах попадания. Помните о том, что любое ваше сообщение может корректировать вражеское оружие, которое в следующий раз может быть использовано против вас.
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Текст публикации Бориса Филатова
Работало ПВО. Видео, фото не выкладываем. Все службы работают.
Ждем официальную информацию. Предварительно жертв и разрушений нет