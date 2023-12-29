В Днепре вандалы разбили памятную доску "киборга" с позывным "Семьянин"

В ночь на 28 декабря в Днепре неизвестные разбили памятную доску Андрею Широкову с позывным "Семьянин". Он был защитником Донецкого аэропорта.

С журналистами пообщалась вдова погибшего Героя Анна Счасна-Гарус. По ее словам, произошло это в ночь на 28 декабря. Памятную доску она установила за свой счет.

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Она стояла на здании колледжа, где учился "Семьянин"

Как говорит вдова защитника, этот мемориальный знак на здании железнодорожного колледжа она установила за свой счет. Табличка установили 5 лет назад на заведении, в котором учился Андрей Широков.

Она рассказала, что ей рассказали в полиции после осмотра места происшествия. Правоохранители отметили, что по табличке нанесли два удара сверху. Так что, убеждена вдова, это не случайность, и это не дети играли.

Мы специально устанавливали эту табличку высоко, чтобы не допустить вандализма. Я убеждена, что это был акт вандализма, там нужно было что-то подставить, чтобы достать до таблички. Не важно, сколько я потратила, 5 или 7 тысяч гривен работа мастера, но вопрос не в этом. Вопрос – в уважении. А еще – в отсутствии камеры наблюдения, которая могла бы зафиксировать преступление,

– подчеркнула Анна Счасна-Гарус.



Памятную табличку намеренно разбили / Фото Анны Счасной-Гарус

Известно, что руководство колледжа подало заявление о преступлении в полицию. Вдова погибшего планирует написать такое же заявление. По ее словам, боевые собратья ее мужа предложили устроить сбор средств, чтобы установить новую доску.

На щите вернулся украинский герой

Стало известно, что на Донбассе свою жизнь за Украину отдал Максим Штефан из Киевской области. По данным местных СМИ, его смертельно ранили во время вражеских обстрелов.

Максим был военнослужащим 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Национальной гвардии Украины. Он в 2023 году без колебаний встал на защиту нашего государства и отправился на фронт, чтобы противостоять русским захватчикам.

Теперь навсегда 24. На щите возвращается стрелок-санитар батальона оперативного назначения 24-летний Максим Штефан из села Рогозов,

– говорится в сообщении.

У Максима Штефана было звание старшего солдата. Он попал под минометный обстрел 23 декабря. К сожалению, он оборвал жизнь мужественного сына Украины.