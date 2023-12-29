З журналістами поспілкувалася вдова загиблого Героя Ганна Счасна-Гарус. За її словами, сталося це у ніч проти 28 грудня. Пам'ятну дошку вона встановила за свій кошт.

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Вона стояла на будівлі коледжу, де вчився "Сім'янин"

Як каже вдова захисника, цей меморіальний знак, що на будівлі залізничного коледжу, вона встановила за власний кошт. Табличку встановили 5 років тому на закладі, в якому навчався Андрій Широков.

Вона переповіла, що їй розповіли у поліції після огляду місця події. Правоохоронці зазначили, що по табличці завдали два удари згори. Тож, переконана вдова, це не випадковість, і це не діти бавилися.

Ми навмисне встановлювали цю табличку високо, щоб не допустити вандалізму. Я переконана, що це був акт вандалізму, там треба було щось підставити, щоб дістати до таблички. Не важливо, скільки я витратила, 5 чи 7 тисяч гривень, робота майстра, але питання не в цьому. Питання – в повазі. А ще – у відсутності камери спостереження, яка б могла зафіксувати злочин,

– наголосила Ганна Счасна-Гарус.



Пам'ятну табличку навмисно розбили / Фото Ганни Счасної-Гарус

Відомо, що керівництво коледжу подало заяву про злочин до поліції. Вдова загиблого планує написати таку ж заяву. За її словами, бойові побратими її чоловіка запропонували влаштувати збір коштів, щоб встановити нову дошку.

На щиті повернувся український герой

Стало відомо, що на Донеччині своє життя за Україну віддав Максим Штефан з Київської області. За даними місцевих ЗМІ, його смертельно поранили під час ворожого обстрілу.

Максим був військовослужбовцем 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав Національної гвардії України. Він у 2023 році без жодних вагань став на захист нашої держави та вирушив на фронт, щоб протистояти російським загарбникам.

Тепер назавжди 24. На щиті повертається стрілець-санітар батальйону оперативного призначення 24-річний Максим Штефан із села Рогозів,

– мовиться в повідомленні.

У Максима Штефана було звання старшого солдата. Він потрапив під мінометний обстріл 23 грудня. На жаль, він обірвав життя мужнього сина України.