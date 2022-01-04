В Днепре в торговом центре слабовидящие люди упали в яму

4 января 2022 , 15:22
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Источник:

"Информатор"

В Днепре в торговом центре Appolo люди упали в яму сразу у эскалатора. Ведь в помещении не огородили конструкцию, которую ремонтировали.

Инцидент произошел 3 января. Об этом сообщило местное издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Двое людей спали в яму в торговом центре

В ТРЦ Appolo мужчина и женщина упали в яму возле эскалатора на первом этаже. Предварительно все произошло потому, что конструкцию ремонтируют, а место нормально не обезопасили,
 –  сообщило издание.

Именно поэтому слепая женщина и мужчина, который плохо видит упали. Их госпитализировали в отделение лицевой хирургии 4 больницы. Мужчина во время падения выбил зуб.

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Автор: Діана Квасневська