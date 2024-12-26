Вандалы разрушили памятную доску Черноволу в Днепре

В Днепре неизвестные уничтожили памятную доску Вячеславу Черноволу. Активисты хотят восстановить ее собственными усилиями.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепровского общества политзаключенных и репрессированных Ивана Дремлюгу в комментарии "Радио Свобода". Доска была установлена еще в начале 2000-х годов.

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Что известно об уничтожении памятной доски Черноволу

Дремлюга рассказал, что в Днепре неизвестные уничтожили памятную доску Черноволу, которая была установлена на бульваре его имени.

Вандалы уничтожили доску памяти Черноволу в Днепре / Фото из социальных сетей

Разрушенную памятку обнаружила группа активистов, которая пришла почтить память Черновола. Дремлюга отметил, что доска там стояла еще с начала 2000-х годов.

Когда это произошло, неизвестно. Доска была посажена на клей и насажена на винты, то есть она не могла сама упасть, она была хорошо закреплена и провисела более двадцати лет,

– рассказал он.

Активисты приняли решение восстановить памятник собственными усилиями. Возможно, памятную доску сделают в другом дизайне. На это активистам понадобится около 4,5 тысячи гривен.

Дремлюга добавил, что на этом месте могут установить бюст или мемориальный ансамбль памяти Черновола.

Также активисты инициируют установление памятной доски на здании нынешней областной филармонии, куда часто наведывался политик.