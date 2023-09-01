Почему некоторые защищают водителя, которого застрелили в Днепре

Самое удивительное в истории с подстреленным быдлом в Днепре то, как многие его защищают и обвиняют полицию. Это значит, что очень многие ассоциируют себя не с копом, который выполняет свою работу, а с быдлом, нарушающим закон.

Дети – это не аргумент для защиты

Это из серии: "Я против коррупции, но хочу, чтобы кум порешал"? Или мы все за верховенство права, но: "Ну, и что, чуть-чуть выпил, я что плохо рулю"?

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Люди ставят себя на место нарушителя и потому жалеют его. А ведь на его месте "могу быть я". Это ненормально. Не может здоровый человек воображать себя на месте такого быдла.

Это очень плохой знак. Очень странные доводы используют его защитники. К примеру, странный аргумент – дети. Вот у Путина есть дети. И много. От разных женщин. И что?

Если кто-то нарушает закон в компании детей, то его не останавливать? Дети – это защитный амулет, имея который можно применять насилие против полиции? Какие интересные новости.

Да, неприятно, что дети стали свидетелями гибели своего отца (хотя судя по их поведению не очень их и жалко). Однако в этом вина именно отца, который сначала нарушал правила дорожного движения, имея детей в машине, а затем совершал преступление на глазах своих детей. При чем здесь полиция и то, что они просто выполняли свою работу? Более того, именно нарушитель рисковал жизнью своих детей и до остановки, и после нее.

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Если полицейского посадят, то в следующий раз такое авто не остановят

И да, я хочу жить в стране, где полиция приходит на помощь. В стране, где бандюки и быдло сдерживают себя, потому что знают, что вероятность ответить за свои действия велика. И единственное, что их может сдержать – это сила и неотвратимость наказания.

Я хочу, чтобы коп, выполняющий свою работу и защищающий общество, сам чувствовал себя под защитой общества. Чтобы в следующий раз следующий коп, увидев рискованную ситуацию, не думал: "А оно мне нужно?", – и просто честно выполнял свою работу, не прогибаясь перед хамством. Если сейчас полицейский сядет в тюрьму, то в следующий раз такой автомобиль просто не остановят. А в нем может быть и российский диверсант.

Я не хочу жить в стране, где офицер полиции чувствует себя беззащитно перед быдлом, опасаясь применить силу. Тем более что быдло будет знать, что коп боится. Это будет толкать нарушителей на большую агрессию. Как насчет обычных людей (почему-то защитники убитого не ассоциируют себя с потенциальными жертвами такого быдла), так и копов.

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Да, смерть любого человека это трагедия. Даже такого, какого не жалко. Но эта трагедия должна стать уроком для нарушителей, которые должны знать, чем им грозит насилие против защитников правопорядка, нанятых обществом. Она не должна стать предупреждением для копов, что не нужно рисковать и лучше прогнуться перед быдлом.

Не просто так полицейские в цивилизованных странах неприкосновенны при исполнении обязанностей. Это результат оптимального подхода. Сторож общества должен быть неприкосновен. Иначе он не сможет защитить то же общество. Общество имеет консенсус – насилие не допустимо.

Это не значит, что полицейский неприкосновен перед законом. Нет. Это означает, что насилие против копа недопустимо. Копы в цивилизованных странах это знают. Потому и члены общества чувствуют себя защищенными.