Украинцам сознательно завязали руки

Плохая новость состоит в том, что каждый раз американским оппонентам Киева удается существенно замедлить американскую поддержку.

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Многие в Вашингтоне не признают тот факт, что тысячам украинских военных и мирных жителей пришлось заплатить за это промедление своими жизнями. Если бы год назад в украинском небе была сотня или больше истребителей F-16, эта проклятая война уже была бы историей.

Между тем, вероломное и загадочное табу США намеренно связало руки жертвам преступной агрессии. Сознательно потому, что американская пресса подробно рассказывала о том, как Россия ворвалась в Украину, уничтожает ее города и села, ежедневно убивает мирных жителей ракетами, выпущенными с российской территории. В то же время Вашингтон запрещает Украине наносить ответные удары по источникам российских бомбардировок.

Ни один американский чиновник публично не признал этот запрет. Хуже того, некоторые ведут себя так, будто его не существует. Пока в Белом доме медлили с предоставлением самолетов, госсекретарь Энтони Блинкен однозначно заявил о праве Украины использовать для изгнания оккупантов любое имеющееся в его распоряжении оружие, в том числе и наносить удары по территории агрессора.

Источник американского табу – Путин и Бернс

Статья в Newsweek "Эксклюзив: Слепое пятно ЦРУ о войне в Украине" раскрыла происхождение и внутреннюю работу американского табу. Директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс принес это позорное табу через прямое общения с Путиным в Москве.

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Не критикуя Бернса, корреспондент Newsweek Уильям Аркин отмечает трудности ЦРУ следить за "непокорными" украинцами, которые неоднократно пытаются нанести "безответственные" удары по территории России, ставя под угрозу тайные "правила дорожного движения", о которых договорились Бернс и Путин.

Что, собственно, это за секретные правила дорожного движения? Во-первых, их нет на бумаге, но в ходе очень успешных переговоров в Москве и Бернс, и Путин, похоже, хорошо поняли друг друга. Бернс гарантировал (и уже 550 дней пытается добиться этого), что Вашингтон запретит Украине наносить удары по территории России.

А что же обещал конструктивный Путин? Что Россия ограничит свои нападения исключительно на Украину. Это гротескное соглашение очень устраивало Бернса! Говоря будто бы от имени всего НАТО, Бернс добивался и добился от диктатора обещания не нападать на страны-члены НАТО. Ценой, которую заплатил Бернс, был запрет Украине наносить ответные удары по территории агрессора.

В течение 550 дней "ограниченного нападения" России и десятков тысяч задокументированных военных преступлений, случаев пыток, стрельбы и изнасилований, Бернс и ЦРУ хранили молчание относительно России, в то же время давая страшные угрозы Украине.

Большие страны устанавливают правила, малые – подчиняются?

Недавно ЦРУ предупредило, что, если Киев продолжит диверсионные действия в России, это может иметь "катастрофические последствия". Каких еще катастрофических последствий ожидают люди в офисе Берна по вине украинцев? Все возможные и невозможные катастрофы уже произошли в результате "очень успешного" соглашения Бернса и Путина.

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Однако Newsweek был горд выдающимся дипломатическим успехом Бернса и выразил гнев на украинцев за то, что они пытались защитить свою страну, нарушая "основные правила", которые Бернс навязал им без их согласия.

Двухпартийному проукраинскому большинству в Конгрессе после каникул было бы хорошо организовать слушания, на которые они должны пригласить госсекретаря Блинкена, директора ЦРУ Бернса, а также журналиста Уильяма Аркина и те источники в ЦРУ, на которые он ссылается в статье. Также стоит пригласить советника по национальной безопасности Джейка Салливана, поющего в одной тональности с Бернсом.

На слушаниях должны ответить на следующие вопросы:

существует ли соглашение между правительствами США и России о "правилах дорожного движения" российско-украинской войны?

Если да, то почему Конгресс и американский народ не знали о них до сих пор?

Если нет, то на каком основании Бернс агрессивно навязывает Украине эти "правила дорожного движения"?

Должен ли Конгресс считать односторонние действия Бернса предательскими?

Бернс и Салливан живут в мире, где великие державы устанавливают правила, а малые – должны смиренно подчиняться. Так же и Путин.

Мы не должны жить в таком мире.