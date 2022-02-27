Днепряне массово объединяются и готовятся "встречать" врага
Источник:Минобороны
Жители Днепра массово вышли на улицы города, чтобы оказать врагу "теплый прием". Они собственноручно создают и укрепляют форпост.
В частности, расставляются баррикады из коробок и мешков. Несколько десятков машин продолжают свозить помощь.
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Все выглядят вполне спокойными и готовыми дать отпор. Поэтому теплого приема в Днепре оккупантам ожидать не стоит.
Днепр готовится и сплачивается! Мы на своей земле! Слава Украине!,
– написали в Минобороны.
Волонтеры также раскладывают сотни бутылок, вероятно, будут готовить коктейли молотова. Кстати – как их приготовить, мы написали здесь.
Люди также несут пищу и лекарства. На месте можно и записаться в тероборону.
Также на видео, которое обнародовали, заметно, что этим заинтересовались и иностранные журналисты, которые тоже упорно убеждены, что Днепр – это Украина.
Как днепряне готовятся "встречать" оккупантов: смотрите видео
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