Днепряне массово объединяются и готовятся "встречать" врага

Жители Днепра массово вышли на улицы города, чтобы оказать врагу "теплый прием". Они собственноручно создают и укрепляют форпост.

В частности, расставляются баррикады из коробок и мешков. Несколько десятков машин продолжают свозить помощь.

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Все выглядят вполне спокойными и готовыми дать отпор. Поэтому теплого приема в Днепре оккупантам ожидать не стоит.

Днепр готовится и сплачивается! Мы на своей земле! Слава Украине!,

– написали в Минобороны.

Волонтеры также раскладывают сотни бутылок, вероятно, будут готовить коктейли молотова. Кстати – как их приготовить, мы написали здесь.

Люди также несут пищу и лекарства. На месте можно и записаться в тероборону.

Также на видео, которое обнародовали, заметно, что этим заинтересовались и иностранные журналисты, которые тоже упорно убеждены, что Днепр – это Украина.

Как днепряне готовятся "встречать" оккупантов: смотрите видео

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