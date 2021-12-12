На Днепропетровщине легковушка слетела с дороги: пострадали дети
12 декабря 2021 , 10:38Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Днепропетровской области ночью 12 декабря водитель Daewoo Lanos слетел на обочину и перевернулся. В результате один человек погиб, а еще двое детей пострадали.
Авария произошла в 00:56 между селами Бузовка и Ковпаковка Новомосковского района.
К теме Грузовик раздавил легковых: в ДТП на Днепропетровщине погибли люди
По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением. Он съехал на обочину и перевернулся.
Что известно о пострадавших
В результате ДТП погиб пассажир 1992 года рождения. Также пострадали 2 девочки 2005 и 2006 годов рождения. Их госпитализировали в Магдалиновскую центральную районную больницу.
Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства происшествия.
ДТП в Украине: последние новости
- В Днепре 10 декабря грузовик врезался в теплотрассу, а затем и дом. Вероятно, водитель не рассчитал габариты своего транспорта.
- В городе Лозовая Харьковской области 11 декабря произошло тройное ДТП. Его виновником стал пьяный 32-летний водитель KIA. Машина влетела в 2 машины, а затем – магазин.
- На автодороге Полтава – Диканька столкнулись легковой автомобиль "ЗАЗ Славута" и грузовик "КрАЗ". К сожалению, 45-летний и 23-летний пассажир легковушки погибли еще до приезда медиков.
- 11 декабря на автодороге Киев – Луганск – Изварино в Днепропетровской области грузовик DAF раздавил легковых "ВАЗ 2101". Двое пострадавших скончались в реанимобиле по дороге в больницу.