На Днепропетровщине легковушка слетела с дороги: пострадали дети

В Днепропетровской области ночью 12 декабря водитель Daewoo Lanos слетел на обочину и перевернулся. В результате один человек погиб, а еще двое детей пострадали.

Авария произошла в 00:56 между селами Бузовка и Ковпаковка Новомосковского района.

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По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением. Он съехал на обочину и перевернулся.

Что известно о пострадавших

В результате ДТП погиб пассажир 1992 года рождения. Также пострадали 2 девочки 2005 и 2006 годов рождения. Их госпитализировали в Магдалиновскую центральную районную больницу.

Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства происшествия.

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