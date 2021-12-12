Аварія сталася о 00:56 між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району.
До теми Вантажівка розчавила легкових: у ДТП на Дніпропетровщині загинули люди
За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням. Він з'їхав на узбіччя та перекинувся.
Що відомо про постраждалих
Внаслідок ДТП загинув пасажир 1992 року народження. Також постраждали 2 дівчинки 2005 та 2006 років народження. Їх госпіталізували до Магдалинівської центральної районної лікарні.
Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють обставини пригоди.
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