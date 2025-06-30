"Серая зона" на Днепропетровщине: Deep State рассказали о ситуации на админгранице

На Новопавловском направлении ситуация меняется достаточно часто. Россияне имеют целью зайти в Днепропетровскую область, однако Силы обороны Украины не позволяют врагу накапливаться возле региона.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на аналитиков Deep State.

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На админгранице Днепропетровской области продолжаются бои

По информации проекта, в Дачном, расположенном на Днепропетровщине, появилась "серая зона". Это удивило украинцев, медиа быстро распространили информацию о том, что россияне уже совсем близко подошли к региону. Но в Центре противодействия дезинформации отметили, что на самом деле враги не прорвались в область. Бои сейчас ведутся вблизи границы Донецкой и Днепропетровской областей – Силы обороны держат там позиции.

Действительно, несколько групп россиян в районе фиксируется, враги пытаются закрепиться хотя бы в посадке. Против них действуют украинские военные, поэтому противник не имеет там успеха.

Эти одноразовые забеги не несут ни тактической, ни стратегической выгоды, но является неприятным звоночком в ухудшении обстановки. Подобную ситуацию мы наблюдали в районе Котляровки и Орехового, где было много разговоров о выходе врага на Днепропетровщину. Но украинским бойцам удается сдерживать натиск врага и сейчас уже никто не кричит о больших продвижениях на том участке,

– сообщили OSINT-аналитики.

Проект добавляет, что давление российской армии сейчас больше всего наблюдается по линии от Новополя до Новосергиевки. Там появилась самая большая по площади "серая зона" по площади за последнее время. Враг продвигался в районе Алексеевки, Багатира и Зеленого Кута, но какая ситуация в населенных пунктах сейчас – еще уточняется.

Также россияне активно штурмуют возле Шевченко. Противник почти полностью оккупировал село и район Свободного Поля. Аналитики говорят, что именно на этих участках можно ожидать обновления ситуации.