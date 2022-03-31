В Днепропетровской области простились с погибшим бойцом Денисом Котенко
Источник:Суспільне Дніпро
31 марта в Днепре простились с сотрудником пресс-службы Минветеранов Украины Денисом Котенко с позывным "Шкипер".
Парень – ветеран российско-украинской войны, участвовал в боях на Донбассе, в частности, в операции по освобождению Широкино Донецкой области. Однако на этот раз война России против Украины унесла его жизнь. "Шкипер" погиб во время боев в Киевской области.
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Денис занимался общественной деятельностью и возглавлял Нацкорпус в Днепре. В довоенной жизни был ультрасом "Днепра", писал песни и создавал лозунги. Когда в Украине началось полномасштабное вторжение России, молодой человек встал на защиту Украины.
На Днепропетровщине простились с Денисом Котенко / Фото Суспільне
Из-за любви к футболу, сначала друзья почтили память Дениса на стадионе его любимой футбольной команды. Там же устроили камерную церемонию.
Друзья почтили память Дениса на стадионе Днепра | Фото ОВА
"Шкипер" занимался патриотическим воспитанием детей. Готов был отдать все ради родной страны. Изучал журналистику, историю. Являлся одним из лидеров нашего футбольного движения. Стадион – очень знаковое для него место,
– сказал собрат погибшего защитника Кирилл.
Денис Котенко погиб в боях на Киевщине / Фото Суспільне
У бойца осталась жена и маленький сын, которому исполнится два года.
Война унесла жизнь светлого, талантливого человека. Когда раздался первый взрыв, он сказал, что хочет вступить в ряды Вооруженных Сил. Такие парни становятся ангелами-хранителями Украины,
– поделилась министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
У погибшего бойца осталась жена и маленький сын / Фото Суспільне
Еще с одним бойцом полка "Азов" прощались сегодня, 31 марта. Богдан Хохленков погиб в боях за Мариуполь.