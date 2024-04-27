В Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: в ВСУ предупреждали об угрозе баллистики

Російська армія не вгамовується завдавати удари по українських містах. Так, зранку 27 квітня в Дніпрі вкотре пролунали вибухи.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Детали о взрывах в Днепре расскажет 24 Канал.

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Взрывы в Днепре утром 27 апреля

В субботу с утра жители Днепра слышали звуки взрывов. Перед этим в 10:42 в Днепропетровской области звучали сирены воздушной тревоги.

В 10:43 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения вражеского баллистического вооружения.

Угроза применения баллистики с северо-востока!

– отметили в Воздушных силах.

Уже через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Днепре раздался взрыв. В местных телеграм-каналах сообщили о том, что после взрыва видны задымления.

Также каналы, проводящие мониторинг авиации противника, отметили баллистику.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашей телеграме.

Кроме этого комментарий по ситуации в Днепре предоставил и председатель ДОР Николай Лукашук.

Не игнорируйте тревогу. По Днепропетровщине угроза баллистики сохраняется,

– подчеркнул он.

В Кривом Роге тоже громко

Жители Кривого Рога в Днепропетровской области также слышали звуки взрывов. Ситуацию уже прокомментировал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По взрыву, что слышали. Без конкретики, но все нормально,

– отметил Вилкул.

Атака по Днепропетровской области ночью 27 апреля

Россия ночью на 27 апреля атаковала Днепропетровскую область ракетами. Наша ПВО уничтожила более 13 ракет.

К сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Случилось несколько возгораний.

По данным областных властей, в результате вражеской атаки произошли перебои с водоснабжением на Криворожье. Также по состоянию на 10.35 27 апреля в Днепропетровской ОВА сообщили, что количество раненых в Криворожском районе возросло до двух.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех направляться в укрытие гражданской защиты.