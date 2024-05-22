Нигде на планете нет такого: как выглядит дно Каховского водохранилища через год после подрыва

Прошел почти год после того,как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС на Херсонщине. Десятки населенных пунктов были затоплены, тысячи людей потеряли свои дома, и теперь на дне Каховского водохранилища растет густой лес.

Российские военные на рассвете 6 июня 2023 года взорвали Каховскую ГЭС. Вода стремительно затапливала населенные пункты Юга Украины, вызвав настоящий экоцид.

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Вместо воды – тысячи гектаров леса

Почти за год после подрыва Каховской ГЭС дно водохранилища превратилось в "зеленое море". Сейчас на 150 гектарах искусственно созданного водоема образовался густой лес из ивы. Местами деревья уже выросли до 2,5 – 3 метров. В общем, флора на дне Каховского водохранилища разнообразна, однако большинство территорий занимает ива.

Это невероятно. Можно с уверенностью сказать, что такого явления на планете больше нигде не существует,

– отметил эколог Вадим Манюк.

Также на дне Каховского водохранилища растет водяной щавель и западный каркас. Впрочем, по словам эколога, абсолютно ожидаемо, что именно ива занимает большинство территорий. Дело в том, что эти деревья растут в плавнях, вдоль рек, речных долин, и именно ива первой расселяется на песчаных отмелях и косах.

Дно Каховского водохранилища после теракта на ГЭС сразу стало песчаной косой, что является идеальными условиями для роста ивы. Манюк отмечает, что особенно поражает факт того, что ниоткуда за один сезон взялось столько семян, чтобы 150 тысяч гектаров земли поросли ивой.

В общем, дно Каховского водохранилища – сейчас однорослый ивовый лес, в котором деревья достигают 2,5 – 3,5 метров. Новым семенам пока нет места, чтобы прорастать, а также нет проточной воды. Как пояснил эколог, впоследствии деревья начнут конкурировать между собой и начнется естественный процесс саморазрежения. То есть на 10 метров будет оставаться только 1 ива.

Дно Каховского водохранилища через год после теракта на Каховской ГЭС / Фото Суспильне

Другие растения также будут постепенно исчезать.

"Щавель водяной – типичный такой плавневый вид, ему нужна вода. Он сейчас ее тянет из трещин в глубине, но если дальше ничего не будет меняться, то здесь будет суше и эти виды постепенно будут исчезать", – отметил эколог.

Щели в земле сейчас способствуют развитию флоры. По словам Манюка, из них прорастают новые растения – каркас западный. Более того, эколог отметил, что именно щели в дне водохранилища способствовали такому быстрому развитию флоры, ведь если бы был сплошной грунт, без трещин, то у семян не было бы шансов прорасти.

"В этих щелях как раз будет богатый грунт из-за того, что в него все будет стекаться. Для нас это щель, а для экосистемы это что-то необходимое. То, что создает дополнительное биоразнообразие", – добавил Манюк.

На дне Каховского водохранилища – море из ивы: смотрите видео

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