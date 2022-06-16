До 1 тысячи украинских воинов погибают или получают ранения каждый день на Донбассе, – Арахамия

Война с Россией очень сложна и забирает много усилий. К сожалению, на фронте тоже гибнут наши воины.

Каждый день на Донбассе на востоке Украины гибнет или получает ранение до тысячи украинских солдат. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия объяснил, когда и при каких условиях Украина возобновит переговоры с Россией

Число погибших возросло

По словам Арахамии, средняя цифра в день – это от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых.

Президент Владимир Зеленский 1 июня заявлял, что каждый день Украина теряет от 60 до 100 украинских военных. Причина того, что Россия активизировала наступление на Донбасс. Арахамия объяснил, что именно за последние две недели это число значительно выросло.

В то же время политик заверил, что Украина набрала в армию миллион людей и имеет возможность набрать еще два миллиона. Это означает, что есть военные для продолжения борьбы на Донбассе.

Что говорят о потерях Украины в США

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сказал, что уровень потерь среди украинцев сложно оценить. Но СМИ ранее сообщали о около 100 погибших и до 300 раненых ежедневно и это "в основе оценок США".

Но Милли обратил внимание на то, что Россия понесла огромные потери в этой войне, а Украина же воюет эффективно.

В то же время Давид Арахамия убеждал, что Украине не хватает оружия и боеприпасов, чтобы сравниться с Россией в "одном из самых больших битв 21 века". Глава фракции "Слуга народа" заверил, что у нас есть люди, наученные атаковать, контратаковать, но для этого нужно оружие.

Потери России в войне с Украиной

Утром 15 июня Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитывался о 32 750 ликвидированных российских оккупантах. Россияне в войне с Украиной действительно теряют много личного состава и техники. Ведь украинцы оказывают достойное сопротивление, надежно защищая свою родную землю. В то же время в Генштабе всегда предупреждают, что из-за высокой интенсивности боевых действий этот подсчет не точен. То есть потерь реально может быть еще больше.

Наши защитники не устают уничтожать врагов и хвалиться новыми достижениями на этом поприще . По одному из последних сообщений, на Юге им удалось уничтожить диверсионно-разведывательную группу в одном из направлений. Наши военные эффективно провели работу в направлении Егоровка – Шевченко. В то же время российские захватчики работают над усовершенствованием своих инженерных сооружений вблизи Безводного и Ищенко.

Рассказали об успешной ликвидации и львовские десантники. Ведь 15 июня они уничтожили два элитных танка России Т-90 "Владимир". Для каждого из низ понадобились только по одному точному выстрелу из Javelin. Один танк полностью разорвал после попадания противотанковым ракетным комплексом, он взорвался, а обломки оставили след дыма за собой. А из "Владимира" многометровая струя огня вырывалась из люка на башне. Потому, вероятно, там в этот момент выгорал весь боезапас и экипаж.

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