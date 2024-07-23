До 14:00 отменяют одну очередь отключений в части областей
Источник:Укренерго
Сегодня, 23 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. В то же время до 14:00 отменяется одна очередь отключений в десяти областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". Отмечают, что это стало возможным благодаря активизации работы солнечных электростанций.
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До 14:00 отменяется одна очередь отключений в таких областях:
- Львовской,
- Закарпатской,
- Волынской,
- Ивано-Франковской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской.
Обстрелы объектов энергетики
В "Укрэнерго" также сообщили, что ночью вражеские дроны атаковали энергообъект в северном регионе.
Как следствие, обесточивались бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Сумской и Черниговской областей.
На утро без света остаются около 25 тысяч потребителей в Сумской области. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.