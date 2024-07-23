До 14:00 отменяют одну очередь отключений в части областей

23 июля 2024, 10:58
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Источник:

Укренерго

Сегодня, 23 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. В то же время до 14:00 отменяется одна очередь отключений в десяти областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". Отмечают, что это стало возможным благодаря активизации работы солнечных электростанций.

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До 14:00 отменяется одна очередь отключений в таких областях:

  1. Львовской,
  2. Закарпатской,
  3. Волынской,
  4. Ивано-Франковской,
  5. Тернопольской,
  6. Хмельницкой,
  7. Винницкой,
  8. Одесской,
  9. Николаевской,
  10. Херсонской.
Обратите внимание! Впрочем, с 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений, как анонсировалось ранее.

Обстрелы объектов энергетики

В "Укрэнерго" также сообщили, что ночью вражеские дроны атаковали энергообъект в северном регионе.

Как следствие, обесточивались бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Сумской и Черниговской областей.

На утро без света остаются около 25 тысяч потребителей в Сумской области. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Автор: Анастасія Лукашевська