До 250 долларов за место: на пропуске "Ягодин" выстроилась 40-километровая очередь из легковушек

На пункте пропуска "Ягодин" возникли длинные очереди. Чтобы миновать многочасовые ожидания, некоторые начали продавать лучшие места в очереди.

Что происходит на границе с Польшей

В социальных сетях украинцы пишут о том, что место в очереди стоит от 50 до 250 долларов. Из-за таких хитрых водителей другим приходится ждать на палящем солнце по несколько суток.

Интересно Почти половина уехавших из страны украинцев уже вернулись домой

Впереди 38 километров очереди. В сутки почти на 2 километра продвинулись. Мы тупо стоим в то время, когда одна за другой едут автомобили вне очереди,

– рассказала волонтер Оксана Рубан.

По ее словам, люди платят по 250 долларов, чтобы оказаться за 5 километров до пограничников.

О километровых очередях на границе с Польшей пишут и в фейсбук-группах "евроблехеров". Пользователи отметили, что на "Ягодине" очередь из автомобилей протянулась на 40 километров.



Очереди на границе с Польшей / Фото фейсбук-группы "Мрію в дію – авто з Європи"

Смотрите видео о ситуации на пункте пропуска "Ягодин":

Некоторые водители едут без очереди: видео

Почему возникли такие очереди

Из-за введения нулевого растаможивания на автомобили госбюджет недополучил около 13 миллиардов гривен. Поэтому Верховная Рада решила вернуть пошлины и обложение НДС на растаможку авто и импортные товары. Решение вступает в действие с 1 июля.

Украинцы решили воспользоваться последними днями нулевого растаможивания и привезти из Европы автомобили. Именно поэтому и возникли такие очереди, а поскольку часть водителей платит за место – другим приходится стоять несколько дней.

Водители грузовиков также ждут несколько дней

Накануне Суспільне писало о 30-километровых очередях из грузовиков на пункте "Ягодин". Водители рассказали, что такие очереди теперь не редкость, ведь порты не работают, поэтому все перевозки осуществляют грузовиками. В основном они экспортируют из Украины зерно. Ежесуточно таможенники оформляют на выезд из страны 600 – 700 грузовиков.

Через пункт "Ягодин" больше не будут впускать легковые автомобили

25 июня в ГПСУ сообщили, что уже с понедельника через пункт пропуска "Ягодин" будут пропускать только рейсовые автобусы и грузовики. Легковые автомобили и грузовики до 7,5 тонн должны использовать другие маршруты. В то же время, для пустых грузовиков выделят отдельные полосы, а бензовозы будут оформлять в первую очередь.

Такие изменения ввели для того, чтобы снизить очереди на границе.