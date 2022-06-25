До 250 долларов за место: на пропуске "Ягодин" выстроилась 40-километровая очередь из легковушек
На пункте пропуска "Ягодин" возникли длинные очереди. Чтобы миновать многочасовые ожидания, некоторые начали продавать лучшие места в очереди.
Что происходит на границе с Польшей
В социальных сетях украинцы пишут о том, что место в очереди стоит от 50 до 250 долларов. Из-за таких хитрых водителей другим приходится ждать на палящем солнце по несколько суток.
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Впереди 38 километров очереди. В сутки почти на 2 километра продвинулись. Мы тупо стоим в то время, когда одна за другой едут автомобили вне очереди,
– рассказала волонтер Оксана Рубан.
По ее словам, люди платят по 250 долларов, чтобы оказаться за 5 километров до пограничников.
О километровых очередях на границе с Польшей пишут и в фейсбук-группах "евроблехеров". Пользователи отметили, что на "Ягодине" очередь из автомобилей протянулась на 40 километров.
Очереди на границе с Польшей / Фото фейсбук-группы "Мрію в дію – авто з Європи"
Смотрите видео о ситуации на пункте пропуска "Ягодин":
Некоторые водители едут без очереди: видео
Почему возникли такие очереди
Из-за введения нулевого растаможивания на автомобили госбюджет недополучил около 13 миллиардов гривен. Поэтому Верховная Рада решила вернуть пошлины и обложение НДС на растаможку авто и импортные товары. Решение вступает в действие с 1 июля.
Украинцы решили воспользоваться последними днями нулевого растаможивания и привезти из Европы автомобили. Именно поэтому и возникли такие очереди, а поскольку часть водителей платит за место – другим приходится стоять несколько дней.
Водители грузовиков также ждут несколько дней
Накануне Суспільне писало о 30-километровых очередях из грузовиков на пункте "Ягодин". Водители рассказали, что такие очереди теперь не редкость, ведь порты не работают, поэтому все перевозки осуществляют грузовиками. В основном они экспортируют из Украины зерно. Ежесуточно таможенники оформляют на выезд из страны 600 – 700 грузовиков.
Через пункт "Ягодин" больше не будут впускать легковые автомобили
25 июня в ГПСУ сообщили, что уже с понедельника через пункт пропуска "Ягодин" будут пропускать только рейсовые автобусы и грузовики. Легковые автомобили и грузовики до 7,5 тонн должны использовать другие маршруты. В то же время, для пустых грузовиков выделят отдельные полосы, а бензовозы будут оформлять в первую очередь.
Такие изменения ввели для того, чтобы снизить очереди на границе.