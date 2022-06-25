Хабарі та кількаденні очікування: що відбувається на кордоні з Польщею

У соціальних мережах українці пишуть про те, що місце в черзі коштує від 50 до 250 доларів. Через таких хитрих водіїв іншим доводиться чекати на пекучому сонці по кілька діб.

Цікаво Майже половина українців, які виїхали з країни, вже повернулися додому

Попереду 38 кілометрів черги. За добу майже на 2 кілометри просунулися. Ми тупо стоїмо в той час, коли одна за одною їдуть автівки поза чергою,

– розповіла волонтерка Оксана Рубан.

За її словами, люди платять по 250 доларів, щоб опинитися за 5 кілометрів до прикордонників.

Про кілометрові черги на кордоні з Польщею пишуть і в фейсбук-групах "євробляхерів". Користувачі зазначили, що на "Ягодині" черга з автомобілів простягнулася на 40 кілометрів.



Черги на кордоні з Польщею / Фото фейсбук-групи "Мрію в дію – авто з Європи"

Дивіться відео про ситуацію на пункті пропуску "Ягодин":

Деякі водії їдуть без черги: відео

Чому виникли такі черги

Через запровадження нульового розмитнення на автомобілі, держбюджет недоотримав близько 13 мільярдів гривень. Тому Верховна Рада вирішила повернути мита та оподаткування ПДВ на розмитнення авто та імпортні товари. Рішення вступає у дію з 1 липня.

Українці вирішили скористатися останніми днями нульового розмитнення та привезти з Європи автомобілі. Саме через це й виникли такі черги, а оскільки частина водіїв платить за місце – іншим доводиться стояти кілька днів.

Водії вантажівок також чекають по кілька днів

Напередодні Суспільне писало про 30-кілометрові черги з вантажівок на пункті "Ягодин". Водії розповіли, що такі черги тепер не рідкість, адже порти не працюють, тому всі перевезення здійснюють вантажівки. Переважно вони експортують з України зерно. Щодоби митники оформлюють на виїзд з країни 600 – 700 ваговозів.

Через пункт "Ягодин" більше не впускатимуть легкові автомобілі

25 червня у ДПСУ повідомили, що вже з понеділка через пункт пропуску "Ягодин" пропускатимуть лише рейсові автобуси та вантажівки. Легкові автомобілі та вантажівки до 7,5 тонн мають користуватися іншими маршрутами. Водночас для порожніх вантажівок виділять окремі смуги, а бензовози оформлятимуть першочергово.

Такі зміни запровадили для того, щоб зменшити черги на кордоні.