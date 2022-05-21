До 250 миллионов евро: Португалия предоставит Украине финансовую поддержку

Весь мир выражает свою поддержку Украине, противостоящей России. В список таких стран присоединилась и Португалия.

Португалия предоставит Украине финансовую поддержку

Так, Португалия заявила, что предоставит Украине до 250 миллионов евро финансовой поддержки. Соответствующий меморандум подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Португалии Антониу Кошта в ходе встречи в Киеве сегодня, 21 мая.

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Так, Правительство Украины и Правительство Португалии заключили меморандум о взаимопонимании финансовой поддержки в связи с агрессией России против Украины.

Эта важная договоренность поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит скорее восстановиться после ее завершения.

– отметил Денис Шмигаль.

Он также добавил, что победа несомненно будет за Украиной, ведь наше государство поддерживает вся Европа и весь цивилизованный мир.



Подписание меморандума 21 мая в Киеве / Фото Правительственный портал



Премьер-министр Португалии и премьер-министр Украины после подписания документа / Фото Правительственный портал

Согласно меморандуму, в частности, правительство Португалии обязано выделить Украине сумму в размере до 250 миллионов евро. Как заявил Шмигаль, первый транш в размере до 100 миллионов евро Украина должна получить уже в текущем году.

Средства будут преимущественно предоставляться через Международный валютный фонд. Также возможно привлечение других государств-членов ЕС и многосторонних институтов.

Зеленский встретился с премьер-министром Португалии

Сегодня, 21 мая, в столицу Украины с визитом прибыл премьер-министр Португалии Антониу Кошта. С ним встретился и президент Украины Владимир Зеленский. На встрече политические лидеры обсудили немало важных вопросов, таких как дальнейшая оборонная помощь, шестой санкционный пакет против России и послевоенное восстановление Украины.

По словам главы государства, во время встречи были обсуждены следующие вопросы:

о дальнейшей оборонной помощи,

о привлечении к ответственности российских военных преступников,

об усилении санкционного давления на Россию (ключевое – 6-й пакет санкций).

Кроме того, Кошта отметил сопротивление украинского народа варварскому и совершенно незаконному вторжению России и пример мужества, который украинцы показали всему миру.

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