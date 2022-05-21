Португалія надасть Україні фінансову підтримку

Так, Португалія заявила, що надасть Україні до 250 мільйонів євро фінансової підтримки. Відповідний меморандум підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час зустрічі в Києві сьогодні, 21 травня.

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Так, Уряд України та Уряд Португалії уклали меморандум про взаєморозуміння щодо фінансової підтримки у зв'язку з агресією Росії проти України.

Ця важлива домовленість допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість скоріше відновитися після її завершення,
зазначив Денис Шмигаль.

Він також додав, що перемога без сумніву буде за Україною, адже нашу державу підтримує вся Європа й увесь цивілізований світ.


Підписання меморандуму, зокрема про фінансову допомогу, 21 травня у Києві / Фото Урядовий портал


Прем'єр-міністр Португалії та прем'єр-міністр України після підписання документа / Фото Урядовий портал

Згідно з меморандумом, зокрема, Уряд Португалії зобов'язаний виділити Україні суму в розмірі до 250 мільйонів євро. Як заявив Шмигаль, перший транш у розмірі до 100 мільйонів євро Україна має отримати вже цього року.

Кошти переважно надаватимуться через Міжнародний валютний фонд. Також є можливим залучення інших держав-членів ЄС та багатосторонніх інституцій.

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Португалії

Сьогодні, 21 травня, до столиці України з візитом прибув прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. З ним зустрівся й президент України Володимир Зеленський. На зустрічі політичні лідери обговорили чимало важливих питань, як-от подальшу оборонну допомогу, шостий санкційний пакет проти Росії та повоєнне відновлення України.

За словами очільника нашої держави, під час зустрічі було обговорено наступні питання:

  • про подальшу оборонну допомогу,
  • про притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців,
  • про посилення санкційного тиску на Росію (ключове – 6-й пакет санкцій).

Крім того, прем'єр-міністр Португалії Кошта відзначив опір українського народу варварському й цілковито незаконному вторгненню Росії й той приклад мужності, який українці показали всьому світові.

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