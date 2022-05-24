До конца года Украина должна зайти на территорию Крыма, – руководитель ГУР

В украинской разведке считают, что еще до конца 2022 года Вооруженные Силы Украины могут перейти административную границу с временно оккупированным Россией полуостровом Крым.

Программа минимум

В этом убежден начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Как он пояснил, ресурсы у России – ограниченные.

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Но их хватит еще на 12 месяцев. Поэтому, как он отметил, активная фаза боевых действий должна пойти на максимальный спад уже до конца этого года. Поэтому в связи с этим Буданов уверен, что война завершится "возвращением наших оккупированных территорий", в том числе и полуострова Крым.

До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма,

– заявил глава ГУР.

Что тогда будет с Россией

Буданов также предположил, какое же будущее в таком случае ждет страну-агрессор. Он полагает, что существует два возможных варианта:

Российская Федерация поделится на несколько частей; или же сменится политическое руководство, однако формально сохранится территориальная целостность.

"Подчеркиваю – формально. При этом варианте все обвинят лично Путина и его ближайшее окружение, и скажут, что Россия – ни при чем. Будут выводить войска из всех оккупированных территорий во всем мире. А Россия начнет восстанавливать функционирование как цивилизованное государство. Начнет заново, скажем так. На определенный период это будет работать", – добавил он.

Украина не уступит России Крым

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не использует оккупированные в 2014 году Крым и Донбасс как разменную монету. Наши власти не откажутся от этих территорий, даже если россияне пообещают прекратить огонь.

Что сейчас происходит на временно оккупированном полуострове

Российская армия уже понесла катастрофические потери на войне против Украины. Еще 17 мая Генштаб ВСУ сообщил, что для восстановления боеспособности подразделения врага отправляют в Крым.

В то же время российские захватчики нарастили на полуострове системы противовоздушной обороны.

Кроме того, СМИ выяснили, что Россия вывела в Черное море из оккупированного Севастополя почти все корабли с крылатыми ракетами на борту.

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