До конца года Украина должна зайти на территорию Крыма, – руководитель ГУР
Источник:Украинская правда
В украинской разведке считают, что еще до конца 2022 года Вооруженные Силы Украины могут перейти административную границу с временно оккупированным Россией полуостровом Крым.
Программа минимум
В этом убежден начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Как он пояснил, ресурсы у России – ограниченные.
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Но их хватит еще на 12 месяцев. Поэтому, как он отметил, активная фаза боевых действий должна пойти на максимальный спад уже до конца этого года. Поэтому в связи с этим Буданов уверен, что война завершится "возвращением наших оккупированных территорий", в том числе и полуострова Крым.
До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма,
– заявил глава ГУР.
Что тогда будет с Россией
Буданов также предположил, какое же будущее в таком случае ждет страну-агрессор. Он полагает, что существует два возможных варианта:
- Российская Федерация поделится на несколько частей;
- или же сменится политическое руководство, однако формально сохранится территориальная целостность.
"Подчеркиваю – формально. При этом варианте все обвинят лично Путина и его ближайшее окружение, и скажут, что Россия – ни при чем. Будут выводить войска из всех оккупированных территорий во всем мире. А Россия начнет восстанавливать функционирование как цивилизованное государство. Начнет заново, скажем так. На определенный период это будет работать", – добавил он.
Украина не уступит России Крым
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не использует оккупированные в 2014 году Крым и Донбасс как разменную монету. Наши власти не откажутся от этих территорий, даже если россияне пообещают прекратить огонь.
Что сейчас происходит на временно оккупированном полуострове
- Российская армия уже понесла катастрофические потери на войне против Украины. Еще 17 мая Генштаб ВСУ сообщил, что для восстановления боеспособности подразделения врага отправляют в Крым.
- В то же время российские захватчики нарастили на полуострове системы противовоздушной обороны.
- Кроме того, СМИ выяснили, что Россия вывела в Черное море из оккупированного Севастополя почти все корабли с крылатыми ракетами на борту.