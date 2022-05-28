До конца лета Украина вытеснит врага на позиции 23 февраля, – американский генерал

Вооруженные силы Украины должны до конца лета вытеснить российских захватчиков на позиции, занимавшие 23 февраля. Переломный момент должен наступить, когда в России закончатся ракеты и артиллерия.

Логистические возможности россиян ухудшаются

Соответствующий прогноз озвучил американский генерал-лейтенант в отставке экскомандующий Сухопутным командованием союзников и армией США в Европе Бен Ходжес.

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По словам Ходжеса, решающим фактором победы будет правильно отлаженная логистика. По его мнению, логистические возможности россиян ухудшаются.

Я считаю, что логистические возможности россиян ухудшаются, а возможности украинцев наоборот. И когда будет правильное положение, русские силы упадут, будет кульминация. Я думаю, это, скорее всего, произойдет в августе,

– заявил он.

Ходжес считает, что к концу лета украинские войска оттеснят российские как минимум к линии, на которой они были 23 февраля. Он добавил, что его прогноз оправдается после того, как в России закончатся запасы артиллерии и ракет.

К настоящему моменту, признавшему генерал-лейтенант в отставке, этого оружия в России осталось еще много. Ходжес подчеркнул, что переломной точкой в войне станет момент, когда кафиры не смогут давить на ВСУ от Херсона до Донбасса.

Если они не смогут оказать давление на украинские войска — от Херсона до Донбасса, тогда будет следующая переломная точка на этой стадии операции. И тогда к концу лета, если мы исправим тыловое довольствие, логистику, то ВСУ смогут изгнать российские войска,

– резюмировал он.

Когда закончится войне России с Украиной: прогнозы

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что к концу 2022 года большинство битвы с россиянами закончатся . По его убеждению, Украина вернет все оккупированные территории, включая Крым и Донбасс.

Также глава разведки говорил, что переломный момент наступит в августе . По его словам, к августу количество вооружения в Украине будет значительным.

Относительно сроков войны Украины с Россией высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что война России против Украины перешла в стадию истощения . Столтенберг призвал готовиться к тому, что война в Украине будет продолжительной.

Вместе с тем генсек НАТО констатировал, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты и не смогла добиться быстрого захвата Украины.

В украинской разведке рассказали, что война Украины с Россией может продолжаться до зимы . Захватчики закрепляются в Херсонской области, где с начала мая занялись укреплением оборонных позиций.

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