До конца жизни Путин с Украины не слезет, – Пионтковский
Источник:24 канал
Владимир Путин до конца своей политической и физической жизни "не слезет" с Украины. Для Кремля просто невозможно допустить независимость Украинского государства.
Об этом в программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, Россия более 7 лет пыталась навязать свою интерпретацию Минских соглашений и заставить Украину изменить Конституцию.
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Украина не будет повиноваться России
Однако в Кремле уже поняли, что их тактика провалилась. Произошло это в самый неожиданный момент, ведь российским властям казалось, что они уже и самого Джозефа Байдена и США смогли завербовать.
По словам Пионтковского, Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Лавров будут постоянно крутиться на крючке оккупации Крыма и ОРДЛО. Сейчас они просто не понимают, что с этим делать, ведь Украина повиноваться не будет.
До последней секунды своей политической и физической жизни Путин не слезет,
– заявил русский публицист.
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Программа "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев написал статью, в которой резко высказался относительно Украины.
- Он убежден, что в нашей стране у власти находятся "невежественные люди, которые постоянно лгут и отступают от принятых решений".
- В Кремле считают, что этот материал очень важен. Там подчеркнули, что в публикации все якобы "назвали своими именами".