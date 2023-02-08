Событие произошло утром 8 февраля в одной из местных школ. В здание школы вошли неизвестные в масках.

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Обстоятельства инцидента

В здание школы забежали трое неизвестных юношей, а за ними еще трое – в масках и вооруженные молотками. Как выяснилось, причиной этого стал конфликт девятиклассников на национальной основе между "русским" Никитой и "нерусским" Ферузом. После ряда конфликтов школьники решили "серьезно поговорить" и назначили встречу у школы.

Однако Никита пришел на встречу не сам, а позвал друзей, пришедших с молотками и травматическим пистолетом. В результате побоища, двое школьников пострадали – Феруз и его товарищ. последнего госпитализировали.

Младшие школьники начали звонить родителям и испуганно рассказывать о неизвестных с оружием и балаклавах в школе. Даже после того, как потасовка завершилась, дети не смогли успокоиться, поэтому их забрали родители, а занятия отменили.

Пятиклассница с ножом напала на подругу

В Подмосковье на днях в одном из лицеев пятиклассница в школьном туалете с ножом напала на подругу. По сообщению очевидцев, на лице пострадавшей девочки насчитали 26 ножевых порезов, а на теле еще около 20 глубоких ран. Затем уточнили, что всего у ребенка – 100 колото-резаных ран. Их зашили, но девочка находится в реанимации.

Причина конфликта, приведшего к резне, пока неизвестна. За жизнь пострадавшей борются врачи.