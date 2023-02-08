Подія трапилася уранці 8 лютого в одній з місцевих шкіл. У будівлю школи зайшли невідомі у масках.

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Обставини інциденту

У будівлю школи забігли троє невідомих юнаків, а слідом за ними ще троє – у масках та озброєні молотками. Як з'ясувалося, причиною цього став конфлікт дев'ятикласників на національному підґрунті між "рускім" Нікітою та "нерускім" Ферузом. Після низки конфліктів школярі вирішили "серйозно поговорити" і призначили зустріч біля школи.

Однак Нікіта прийшов на зустріч не сам, а покликав друзів, які прийшли з молотками й травматичним пістолетом. Унаслідок побоїща, двоє школярів постраждали – Феруз та його товариш. останнього госпіталізували.

Молодші школярі почали дзвонити батькам і перелякано розповідати про невідомих зі зброєю та в балаклавах у школі. Навіть після того, як бійка завершилася, діти не змогли заспокоїтися, тому їх забрали батьки, а заняття скасували.

П'ятикласниця з ножем напала на подругу

У Підмосков'ї днями в одному з ліцеїв п'ятикласниця в шкільному туалеті з ножем напала на подругу. За повідомленням очевидців, на обличчі постраждалої дівчинки нарахували 26 ножових порізів, а на тілі – ще близько 20 глибоких ран. Потім уточнили, що загалом у дитини – 100 колото-різаних ран. Їх зашили, але дівчинка перебуває в реанімації.

Причина конфлікту, який призвів до різанини, поки невідома. За життя постраждалої борються лікарі.