До Мангуша доехала колонна из 7 автобусов из Мариуполя
Из блокадного Мариуполя идет эвакуация мирных людей. В воскресенье, 3 апреля, в город Мангуш доехала колонна из семи автобусов.
Движение колонны было согласовано с Россией еще 1 апреля
Об этом во время брифинга рассказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал.
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Как сообщила Верещук, колонна доехала до Мангуша в сопровождении Красного Креста. Она отметила, что Россия согласовала движение колонны еще 1 апреля.
Верещук рассказала, что продолжаются переговоры о том, чтобы колонна 4-го апреля продолжила движение в Мариуполь.
Сегодня в город Мангуш доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного комитета Красного Креста, которым РФ согласовала возможность заезда в город Мариуполь еще 1 апреля. Ведутся переговоры, чтобы они завтра продолжили движение в Мариуполь.
– сказала министерша.
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