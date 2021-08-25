До полной деоккупации, – президент Эстонии считает, что Украина пока не может стать членом НАТО
25 августа 2021 , 10:56Читати новину українською
Источник:"Европейская правда"
Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО. Однако, по ее словам, неясно, когда это станет возможным.
Президент прибалтийского государства отметила, что "нужно сперва дождаться поворота истории". Об этом она сообщила во время интервью изданию "Европейская правда".
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Керсти Кальюлайд ответила на уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией предпосылкой вступления Украины в НАТО.
Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, через переговоры. Рано или поздно,
– сказала глава Эстонии.
Президент Эстонии считает, что Украина пока не может стать членом НАТО: смотрите видео
Вступление Украины в НАТО: что известно
- В 2008 году Украина и Грузия подали заявку на вступление в Североатлантический Альянс.
- Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.
- НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей в июне 2020 года.
- Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.