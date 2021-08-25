До полной деоккупации, – президент Эстонии считает, что Украина пока не может стать членом НАТО

Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО. Однако, по ее словам, неясно, когда это станет возможным.

Президент прибалтийского государства отметила, что "нужно сперва дождаться поворота истории". Об этом она сообщила во время интервью изданию "Европейская правда".

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Керсти Кальюлайд ответила на уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией предпосылкой вступления Украины в НАТО.

Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, через переговоры. Рано или поздно,

– сказала глава Эстонии.

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