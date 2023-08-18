До сих пор ценен Кремлю: как еще могут использовать арестованного генерала Суровикина

Российский генерал Сергей Суровикин, которого считают союзником Евгения Пригожина, отстранили от дел и держат под домашним арестом. СМИ сообщают, что ему якобы разрешили принимать гостей, в том числе своих подчиненных.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Канала, что такие условия содержания Суровикина могут свидетельствовать о том, что он до сих пор остается полезным Путину. При необходимости его могут использовать для выполнения определенных задач.

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Важность Суровикина для Кремля

Бывший командующий оккупационными войсками России Суровикин относится к когорте людей, которые могут выполнить любые задачи и сделать это качественно. А главное – не выходя за рамки, в которые его поставили. В качестве такого генерала он еще может понадобиться Кремлю.

Суровикину дали время "отсидеться". Если он будет держать язык за зубами и не лезть в информационное пространство, его могут снова вернуть. Сейчас нужна информационная блокада, его вывели из информационного потока для того, чтобы о нем пока забыли,

– сказал военный эксперт.

Роман Свитан объяснил, почему арестованный Суровикин до сих пор важен России: смотрите видео

Дадут ли Суровикину второй шанс

Роман Свитан отмечает, что в ситуации с российским генералом все будет зависеть от нужд Кремля. Его могут несколько раз использовать, а затем снова забыть. Также возможно, что Суровикину будет поручено выполнять долговременную задачу.

Возможности Суровикина для военно-политического руководства России ясны. Пока в нем нет нужды, но это не значит, что она не появится в будущем,

– заметил Роман Свитан.

Задержание Суровикина: что известно

В конце июня, через несколько дней после неудачного мятежа Пригожина, российские СМИ сообщили об аресте генерала Суровикина. Речь шла о том, что его якобы отправили в СИЗО "Лефортово".

Представители ГУР также отмечали, что российские спецслужбы серьезно приступили к деятельности Суровикина и расследуют его вероятную причастность к мятежу Пригожина.

Сообщалось, что вместе с Суровикиным был арестован его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин. Но впоследствии он вышел на связь и заявил, что находится в отпуске дома, а о местонахождении Сергея Суровикина ему неизвестно.

Суровикин с 2017 года был почетным членом ППК "Вагнера" и имел жетон с номером М-3744.