До сих пор горит: в сети показали масштабы пожара в российском порту возле Крымского моста

В российском порту Тамань вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе "Таманьнефтегаз". Российским оккупантам никак не удается ликвидировать огонь.

Пожар на нефтебазе начался еще ночью 3 мая, пишет 24 канал. Уже утром в сети публикуют фотографии и видео, что продолжается пожар.

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В России внезапно загорелся резервуар с нефтепродуктами

Пожар произошел в поселке Волна Темрюцкого района Краснодарского края. Там вдруг загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожару присвоен более высокий ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Смотрите видео пожара в порту Тамань

Пожар на нефтебазе настолько напугал жителей поселка Волна, что в сети начали распространять информацию, что началась эвакуация. Но местные власти утверждают, что ситуация якобы не требует эвакуации.

Неудивительно, что россияне в Краснодарском крайне испуганы. Дело в том, что они с утра проснулись и стали свидетелями, что пожар все еще продолжается. В небе издалека виден столб дыма, который и вызвал пожар в Тамани.



В Тамане горит нефтебаза / Фото из сети

Масштабный пожар в Тамане / Фото из сети

Россияне жалуются, что пожар крайне серьезный, поэтому для того, чтобы его локализовать, используют пенную атаку. С огнем борются сразу 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов.

Российские СМИ обвиняют Украину в атаке беспилотниками на нефтебазу в Тамане. Атака якобы произошла 3 мая в 02:30.

Впрочем, версия россиян довольно сомнительна, поскольку именно в это время "Шахиды" оккупантов массированно атаковали Украину. Всего Россия выпустила по разным регионам Украины 26 дронов, из которых наши силы ПВО сбили сразу 21.

Отметим, что Тамань расположена вблизи Крымского моста, на котором в октябре 2022 года произошел сочный "хлопок".

Активисты InformNapalm распространили эпический вид пожара на нефтебазе, который открывается с Крымского моста при выезде из оккупированного Крыма.

Вид на пожар с Крымского моста: видео

Россиянам не везет по нефтепродуктам