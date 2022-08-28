До сих пор не могут оправиться от Северодонецка, – аналитик о новой переброске войск россии

Война в Украине пошла совсем не по плану оккупантов, поэтому враг рассчитывает на подкрепление на базе 3 армейского корпуса или же из числа 20 армии. Они сформировали 15-20 тысяч живой силы, эти войска врага должны доукомплектовать вражеское войско на временно оккупированных территориях Востока.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он также отметил, что у россиян серьезно просело восточное направление, так как у них большие потери.

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Поэтому новоиспеченные армейцы должны усилить саму восточную группировку врага, а также изюмское направление.

После битвы за Северодонецк и Лисичанск, после многочисленных потерь и истощения войск противника, оккупанты никак не могут выйти на ту боевую способность, которая у них была до этих противостояний,

– убежден Александр Мусиенко.

По словам эксперта, россияне используют вновь созданные подразделения для собственного усиления на восточном направлении, ведь от них там мало, что осталось.

Куда оккупанты могут передислоцировать 3 армейский корпус: смотрите видео

Что известно о 3 армейском корпусе оккупантов – коротко

Добровольческие батальоны развернут в специальных общевойсковых подразделениях. Вероятно, они будут пытаться наступать на Донецком и Южном направлениях.

В американском Институте изучения войны рассказали, что добровольческие батальоны, формируемые россией, разделили на две общие группы.