До сих пор не успокоятся: Россия говорит, что спасла Крым от "нашествия ультранационалистов"

В России выступили с очередным циничным заявлением относительно оккупации Крыма. В Москве убеждают, что спасли полуостров от "нашествия украинских ультранационалистов".

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью. По словам чиновника государства-агрессора, именно "ультранационалисты разрушали Украину", мол, Россия – ни при чем.

К теме "Полуостров не выдержит": как крымчане относятся к приезжим россиянам

Шойгу высказал очередную абсурдную версию

Мы до сих пор видим последствия попыток этих "нелюдей" вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях,

– сказал Шойгу.

Российский министр убеждает, что начиная с 2000-х, "украинцы сами били свои горшки". Конечно, не обошлось и без похвалы Путина. Шойгу считает, что именно российский президент в 2014 году "сохранил мир в Крыму".

Чиновник говорит, что, как говорится, на полуостров могли прибыть "неофашисты, ультранационалисты и наемники из западных стран".

В Москве говорят, что вопрос Крыма – закрыт

В Москве уже неоднократно заявляли, что вопрос Крыма – закрыт навсегда. Для России достаточно проведения так называемого "референдума" в марте 2014 года.

Ранее Дадут гиперзвуковое оружие, – Путин испугался, что Украина вернет Крым

Предыдущее бессмысленное заявление Шойгу:

Недавно российский министр обороны Сергей Шойгу выдал еще одно заявление.

Он убеждает, что на Донбассе украинских военных готовят американские спецназовцы.

Более того, заявил Шойгу, на Донбассе готовят "провокации с применением химического оружия".

В Госдепе, конечно, такую информацию назвали ложной.

Россия ведет себя так, будто СССР не распадался: больше в "Грани правды"