До сих пор не знаем, где он находится, – глава Запорожской ОГА о похищении мэра Мелитополя
11 марта 2022 , 19:55Читати новину українською
Источник:телеграм Запорожской ОВА
Русский оккупанты 11-го марта похитили городского главу Мелитополя Ивана Федорова. Пока нет информации о том, где находится Федоров.
Мэра похитили из Дворца культуры
Похищение мэра Мелитополя прокомментировал глава Запорожской ОГА Александр Старух. Он назвал это похищение – террористическим актом и бандитским поступком.
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По словам Старуха, похитители зашли во Дворец культуры имени Шевченко и увели Федорова в неизвестном направлении.
Глава Запорожской ОГА сообщил, что местопребывание мэра Федорова – неизвестно.
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