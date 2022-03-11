До сих пор не знаем, где он находится, – глава Запорожской ОГА о похищении мэра Мелитополя

11 марта 2022 , 19:55
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Источник:

телеграм Запорожской ОВА

Русский оккупанты 11-го марта похитили городского главу Мелитополя Ивана Федорова. Пока нет информации о том, где находится Федоров.

Мэра похитили из Дворца культуры

Похищение мэра Мелитополя прокомментировал глава Запорожской ОГА Александр Старух. Он назвал это похищение – террористическим актом и бандитским поступком.

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По словам Старуха, похитители зашли во Дворец культуры имени Шевченко и увели Федорова в неизвестном направлении.

Глава Запорожской ОГА сообщил, что местопребывание мэра Федорова – неизвестно.

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Автор: Михайло Гема