До сих пор непонятно, применит ли Россия силу – Белый дом о разговоре Путина и Байдена.

Джо Байден и Владимир Путин 12 февраля обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. По ее итогам в Белом доме отметили, что до сих пор не понимают, прибегнет ли Кремль к военной агрессии.

В Белом доме подчеркнули, что во время разговора не произошло никаких принципиальных изменений в динамике развития ситуации. Они не понимают, заинтересована ли Россия в дипломатическом разрешении конфликта.

Мы продолжаем поддерживать перспективу деэскалации посредством дипломатии. Но мы также хорошо понимаем перспективы этого, учитывая очевидные шаги, которые Россия делает прямо на наших глазах. Ставки этого слишком высоки,

– отметили в США.

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