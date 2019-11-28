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      В законопроект о рынке земли внесли более 2 000 правок

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      Более 2 000 правок внесли в законопроект о рынке земли / pixabay.com

      Народные депутаты подали 2 000 поправок к принятому в первом чтении законопроекту №2178-10 о внедрении рынка земли.

      Депутат Николай Сольский во время брифинга рассказал, что изменений и идей много. В целом народные избранники подали более 2 тысяч поправок, а "может и 3 тысячи".

      Важно: Закон о земле: за и против

      По словам Сольского, для того, чтобы пересчитать и обобщить депутатские правки, требуется определенное время.

      Уже после этого комитет начнет рассматривать правки и примет решение о том, рекомендовать ли законопроект ко второму чтению.

      Основные изменения, кроме технических, конечно же, касаются концентрации (земель, которыми может владеть одно лицо – ред. 24 канал) и участия в рынке иностранцев,
      – добавил депутат.

      Заметим, что 64% украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о внедрении рынка земли. Положительно действия парламента оценили еще 29%. Что касается референдума, то 59% украинцев проголосовали бы против продажи земли, а 22% – проголосовали бы за.

      Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-25 ноября.

      Что известно о законопроекте по рынку земли: коротко

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

      К теме: ЕС не требует от Украины разрешить иностранцам покупать землю, – посол ЕС Маасикас

      В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

      не больше 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО);
      не больше 8% земли в области;
      не больше 0,5% земли в стране в целом.

      Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.


      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

      Что думают украинцы о внедрении рынка земли: видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Рынок земли Деньги Верховная Рада Законодательство
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