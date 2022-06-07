Добавились обстрелы из "Пионов" ежедневно – Ким об ухудшении ситуации на Николаевщине

Ситуация на Николаевщине сейчас более опасна, чем 2 недели назад. Враги накрывают областной центр мощными обстрелами. Теперь россияне применяют не только РСЗО, но и ствольную дальнобойную артиллерию.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в эфире общеукраинского телемарафона. С "Пионом" противник почти ежедневно кипит по Николаеву и другим городам региона.

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Возросло количество жертв среди гражданского населения

"Пионы" наносят гораздо больше вреда. У нас стали появляться жертвы среди гражданского населения. Так в Баштанке только за сегодня погибли два человека,

– отметил Ким.

Глава ОВА говорит: россияне усилили интенсивность обстрелов из-за успехов ВСУ на фронте. На этом направлении у украинских военных, заметил Ким, есть даже огневое превосходство над врагом.

Противник хочет запугать местное население

Однако русские войска используют свои пушки против гражданского населения. Это для того, чтобы заверить свое командование, что "поражены многие цели".

Россияне хотят, чтобы мы испугались. Чтобы общество думало, что россияне стреляют, потому что имеют преимущество в силе,

– добавил Ким.

Ким посоветовал выехавшим людям, пока не возвращаться

Глава ОВА посоветовал людям, выехавшим из Николаева, не возвращаться пока в город. Что касается области – то безопасные районы есть, но далеко не все. Неделя или две пойдут на то, чтобы понять, какая тенденция будет дальше.

При этом Виталий Ким говорит, что понимает, почему николаевцы возвращаются домой. Ведь находились вне родных мест очень много времени. Банально, но у них просто могли закончиться деньги или терпение.

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Война на Николаевщине: последние новости

Накануне Николаев обстреляли российские войска . Целили захватчики по жилищной инфраструктуре: разрушения получили школа и частная фирма, а также жилые дома.

Погиб один человек еще один – получил ранения.

Во вражеский обстрел попала и Баштанка . Там погибли 2 человека, еще 2 – были травмированы.

Украинские военные между тем уничтожают врага на Юге. За предыдущие сутки ВСУ несколько раз избивали по скоплениям войск и составам.

Между тем, главная цель россиян в Николаевской области – максимально сковать наши подразделения.

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