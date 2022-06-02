Добро должно быть с кулаками, а лучше с HIMARS, – Зеленский снова призвал дать Украине оружие

Владимир Зеленский 2 июня принял верительные грамоты от иностранных послов в особенном для нашей страны месте – Софии Киевской. Он выразил доверие и благодарность представителям других стран, но и попросил их о взаимности и поддержке Украины.

Президент просит и дальше давать Украине оружие

В своей речи президент нашего государства еще раз призвал помогать Украине оружием, ведь оно защищает не только себя, но и другие страны, сообщает 24 канал.

Зеленский принял верительные грамоты послов в Софийском соборе: среди них и Бриджит Бринк

Зеленский подчеркнул, что Украина уже 99 дней сдерживает нашествие кафиров, и это видит и понимает весь мир.

Украина сегодня – это щит Европы, но каждому щиту нужны мечи. Нам нужно оружие, что защитить и себя, и вас, и ваши государства. Добро должно быть с кулаками, а лучше – с HIMARS,

– сказал Владимир Зеленский перед послами.

Президент попросил иностранные страны в лицах их послов поддерживать и верить в Украину. Он подчеркнул – рано или поздно, но мы точно сможем одолеть любого оккупанта, откуда бы он не пришел и какую бы свастику не носил на своих рукавах.

Зеленский выразил послам особое доверие

Странам, друзьям и партнерам нашего государства, понимающим необходимость помощи и поддержки Украине, Зеленский считает особыми друзьями. Именно поэтому он заявил о создании новой традиции для иностранных послов в Украине.

"София Киевская была заложена 1011 лет назад. Через 1011 лет мы начинаем новую традицию. Отныне, именно в Софии новоназначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты. Это шаг, которым Украина подчеркивает свое отношение к каждому послу и отношениям с каждым государством", - пояснил президент.

По его словам, эта новая традиция символизирует 3 главных вещи:

Доверие. София Киевская – это сакральное место для украинцев, а значит, стоящий там должен быть достойным представителем своего народа и искренним другом для нашего народа.

Искренность. Украина обещает быть верным другом и надежным партнером в святом для себя месте, а значит, тот, кто будет стоять здесь, не должен сомневаться в слове "Украина".

Ответственность. Послы и страны, которые они представляют, должны относиться к Украине так же, как она к нему. Это означает, что их намерения всегда должны быть светлыми, дружба – искренней, слово – жесткими, а действия – решительными.

Зеленский подчеркнул, что после 24 февраля Украина переоценила многое и поняла, кто действительно является ее другом, а кто - "для галочки". Неискренние рукопожатия улыбки и слова нам не нужны.

Мы готовы быть вашим союзником не по протоколу или этикету, а по совести и чести. Мы готовы дружить по-настоящему, крепко и навеки. Но мы готовы только так и никак иначе, – подытожил украинский лидер.

Зеленский принял верительные грамоты у послов США, Индии и Молдовы – больше из речи президента: смотрите видео