Президент просить і далі давати Україні зброю

У своїй промові президент нашої держави вкотре закликав допомагати Україні зброєю, адже вона захищає не лише себе, а й інші країни, повідомляє 24 канал.

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Зеленський наголосив, що Україна вже 99 днів стримує навалу окупантів, і це бачить та розуміє весь світ.

Україна сьогодні – це щит Європи, але до кожного щита потрібні мечі. Нам потрібна зброя, що захистити і себе, і вас, і ваші держави. Добро має бути з кулаками, а краще – з HIMARS,

– сказав Володимир Зеленський перед послами.

Президент попросив іноземні країни в обличчях їхніх послів підтримувати та вірити в Україну. Він підкреслив – рано чи пізно, але ми точно зможемо здолати будь-якого окупанта, звідки б він не прийшов і яку свастику б не носив на своїх рукавах.

Зеленський висловив послам особливу довіру

Країнам, друзям та партнерам нашої держави, які розуміють необхідність допомоги і підтримки Україні, Зеленський вважає особливими друзями. Саме тому він заявив про започаткування нової традиції для іноземних послів в Україні.

"Софія Київська була закладена 1011 років тому. Через 1011 років ми започатковуємо нову традицію. Віднині, саме у Софії новопризначені посли іноземних держав вручатимуть вірчі грамоти. Це крок, яким Україна підкреслює своє ставлення до кожного посла і відносин з кожною державою", – пояснив президент.

За його словами, ця нова традиція символізує 3 головні речі:

Довіра. Софія Київська – це сакральне місце для українців, а отже той, хто стоятиме там, має бути гідним представником свого народу та щирим другом для нашого народу.

Щирість. Україна обіцяє бути вірним другом і надійним партнером у святому для себе місці, а відтак, той, хто також стоятиме тут, не повинен сумніватися у слові "Україна".

Відповідальність. Посли та країни, які вони представляють, мають ставитися до України так само як вона до нього. Це означає, що їхні наміри завжди повинні бути світлими, дружба – щирою, слово – твердим, а дії – рішучими.

Зеленський наголосив, що після 24 лютого Україна переоцінила багато речей та зрозуміла, хто дійсно є її другом, а хто – "для галочки". Тож нещирі рукостискання усмішки та слова нам не потрібні.

Ми готові бути вашим союзником не за протоколом чи етикетом, а за совістю і честю. Ми готові дружити по-справжньому, міцно і навіки. Але ми готові тільки так і ніяк інакше, – підсумував український лідер.

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