Добро пожаловать в ад: в Киеве заявили, что у враг нет сил продолжать наступление на город
Источник:телеграм Военной администрации Киева
24 февраля 2022 года Россия начала циничную войну против Украины. Однако Киев враг захватить не смог. В Военной администрации столицы о вероятности наступательной операции на город.
В Военной администрации Киева отметили, что оккупанты замедлили свое наступление. Они подчеркнули, что враг деморализован и не имеет ни сил, ни средств продолжать операцию по захвату столицы Украины.
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Жирнов о наступлении на Киев
Руководитель Киевской военной государственной администрации Николай Жирнов сообщил, что этой ночью возле Киева защитники Украины разгромили силы противника, которую находились в районе Копылов-Ясногородка. Такой же ответ получил враг в направлении Броваров, Пущи-Водицы и Новых Петровцев.
Добро пожаловать в ад, оккупанты! Наша борьба – справедливая и победа будет за нами! Слава Украине!,
– подчеркнул Жирнов.
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