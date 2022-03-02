"Добро пожаловать в ад!": в сети показали, как правильно обороняться коктейлями Молотова

Украинцы готовы защищать свою землю от оккупантов даже голыми руками! В каждом регионе учатся делать коктейли Молотова, чтобы останавливать вражескую технику. Как правильно их использовать – показали на видео.

Ролик опубликовал в телеграмме нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, в Черноморске Одесской области провели обучение и показали, как правильно обороняться коктейлями Молотова.

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"Добро пожаловать в ад!" – передают жители Одесской области российским оккупантам.

Смотрите видео, как обороняться коктейлями Молотова:

Как сделать коктейль Молотова

У сети есть немало инструкций, как сделать коктейль Молотова. Мэр Львова, и все украинцы, уже начали его называть "Бандера-смузи".

Для создания коктейля Молотова требуется:

2/3 бензина;

1/3 смазки;

серебрянка;

пенопласт, как прилипатель (растворять его лучше в ацетоне, затем – вливать в стеклянную бутылку);

50 см натуральной ткани;

стеклянная бутылка с толстыми стенками.

Как заполнять:

2/3 горючая смесь

1/3 оставляем для испарения.

Рецепт коктейля Молотова / Инфографика 24 канала

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