"Добро пожаловать домой": в Канаде показали, как принимают украинских беженцев

Глава МИД Канады показал, как они встречают беженцев из Украины. В частности, министерша вежливо пригласила людей в страну.

Соответствующую информацию Мелани Жоли сообщила 29 мая. То есть на 95-й день войны, которую Россия начала против Украины.

В Канаду прибыл первый самолет с украинскими беженцами

Канада продолжает принимать беженцев

Сегодня утром (говорится о 29 мая - 24 канал) в Монреаль прибыли украинские семьи, которые бежали от путинской войны. От имени всех канадцев добро пожаловать домой,

– написала Мелане Жоли.

Люди вылетели из польского Катовице и получили разрешение на работу, которое получили в Польше.

Первый самолет с беженцами прилетел еще 9 мая

Первый самолет с украинскими беженцами приземлился в Канаде 9 мая. На его борту было 166 беженцев, из них 55 детей.

Они прибыли в международный аэропорт Сент-Джонс, расположенный в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Это люди, которые потеряли свои дома – многие их дома, как мы видели по телевизору, разрушили ракеты. Мы хотим обеспечить им дом,

– объяснил премьер-министр провинции Эндрю Фьюри.

Чиновник добавил, что не знает, сколько беженцев может принять провинция Ньюфаундленд и Лабрадор. Однако тогда говорилось о 600 – 700 людях.

Сколько украинских беженцев смогли найти работу в Испании

Следует вспомнить, что после начала полномасштабной войны в Канаду самостоятельно приехали тысячи украинцев.

По данным пограничников, говорится о более чем 19 тысячах украинцев. Власти также согласовали более 90 тысяч заявлений на временную визу с середины марта.

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Кратко об украинских беженцах в мире

С начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, десятки стран мира открыли двери для украинских граждан.

Известно, что украинцы поехали в Польшу, Словакию, Венгрию, Молдову, Чехию, Румынию, Эстонию, Ирландию, Германию, Испанию, Литву, Великобританию, Швецию и другие страны.

По состоянию на конец марта, по данным ООН, наше государство покинули 3,7 миллиона человек .

13 мая Борис Джонсон заявил, что Великобритания по упрощенной схеме выдала более 100 тысяч виз гражданам Украины. То есть, от ужасов войны в Британии приютились 102 300 украинцев.

20 мая Греция заявила, что их работодатели готовы принять на работу украинцев . Речь идет о более чем 50 тысячах вакансий.

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