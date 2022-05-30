"Добро пожаловать домой": в Канаде показали, как принимают украинских беженцев
Источник:Мелани Жоли
Глава МИД Канады показал, как они встречают беженцев из Украины. В частности, министерша вежливо пригласила людей в страну.
Соответствующую информацию Мелани Жоли сообщила 29 мая. То есть на 95-й день войны, которую Россия начала против Украины.
В Канаду прибыл первый самолет с украинскими беженцами
Канада продолжает принимать беженцев
Сегодня утром (говорится о 29 мая - 24 канал) в Монреаль прибыли украинские семьи, которые бежали от путинской войны. От имени всех канадцев добро пожаловать домой,
– написала Мелане Жоли.
Люди вылетели из польского Катовице и получили разрешение на работу, которое получили в Польше.
Первый самолет с беженцами прилетел еще 9 мая
Первый самолет с украинскими беженцами приземлился в Канаде 9 мая. На его борту было 166 беженцев, из них 55 детей.
Они прибыли в международный аэропорт Сент-Джонс, расположенный в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
Это люди, которые потеряли свои дома – многие их дома, как мы видели по телевизору, разрушили ракеты. Мы хотим обеспечить им дом,
– объяснил премьер-министр провинции Эндрю Фьюри.
Чиновник добавил, что не знает, сколько беженцев может принять провинция Ньюфаундленд и Лабрадор. Однако тогда говорилось о 600 – 700 людях.
Сколько украинских беженцев смогли найти работу в Испании
Следует вспомнить, что после начала полномасштабной войны в Канаду самостоятельно приехали тысячи украинцев.
По данным пограничников, говорится о более чем 19 тысячах украинцев. Власти также согласовали более 90 тысяч заявлений на временную визу с середины марта.
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Кратко об украинских беженцах в мире
- С начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, десятки стран мира открыли двери для украинских граждан.
- Известно, что украинцы поехали в Польшу, Словакию, Венгрию, Молдову, Чехию, Румынию, Эстонию, Ирландию, Германию, Испанию, Литву, Великобританию, Швецию и другие страны.
- По состоянию на конец марта, по данным ООН, наше государство покинули 3,7 миллиона человек .
- 13 мая Борис Джонсон заявил, что Великобритания по упрощенной схеме выдала более 100 тысяч виз гражданам Украины. То есть, от ужасов войны в Британии приютились 102 300 украинцев.
- 20 мая Греция заявила, что их работодатели готовы принять на работу украинцев . Речь идет о более чем 50 тысячах вакансий.