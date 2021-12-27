Доброчар, Доброкот и сказочные эльфы: как волшебник осуществляет желания украинцев под Киевом

В селе Мотыжин Киевской области, работает резиденция помощника Святого Николая – украинского волшебника Доброчара.

Вместе с эльфийками Добряночками, стеклодувкой и магическим котом он воплощает заветные желания посетителей и помогает им хоть на мгновение попасть в новогоднюю сказку. Журналисты сайта 24 канала посетили штаб-квартиру волшебника и пообщались с ним об особенностях работы, различиями между желаниями детей и взрослых, а также узнали, чем же Доброчар не угодил пропагандистам из России.

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Кто такой Доброчар Вымышленный персонаж. Имя нового украинского волшебника появилось благодаря сочетанию двух украинских слов "добрый" и "волшебник". Согласно легенде, зимой Доброчар в резиденции приветствует посетителей с новогодними праздниками и осуществляет их желания, а летом – охраняет флору и фауну парка.

Новогодний городок и помощники волшебника

Среди 3D-фигур фестиваля иллюминации – снеговики, олени, пингвины, игрушки и новогодние сказочные герои / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Еще на улице посетители "Добропарка" погружаются в новогодне-рождественскую атмосферу, ведь вокруг резиденции волшебника расположено 50 световых 3D-фигур разного размера. Снеговики, олени, пингвины, игрушки и новогодние сказочные герои – часть фестиваля иллюминации. Рядом с 3D-фигурами любят фотографироваться дети и взрослые.

: до конца 2021 года фотозону со скандальной "колдовской" шляпой установят возле резиденции Доброчара. В прошлом году шляпа на Софиевской площади столицы украшала главную елку страны, однако из-за скандала оригинальное украшение сняли.

На территории парка установлено около трех тысяч разноцветных фонариков, которые символизируют тюльпаны. И это неудивительно. "Добропарк" славится фестивалями весенних цветов. Среди уличных аттракционов – тюбинговая горка.

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На Софийской площади сияет главная елка страны, а у нас (в "Добропарке" – 24 канал) – главная елка Киевщины,

– гордится Виктория Рыжкова, директор парка.

Фасад резиденции волшебника украшают тысячи гирлянд. Их длина – 400 километров / Фото Валентины Полищук, 24 канал

На улице играют новогодние и рождественские хиты разных лет. В фудкортах люди покупают горячий напиток и еду. Направляемся к главному зданию. Фасад резиденции Доброчара волшебника украшают тысячи гирлянд. Их общая длина – 400 километров.

Сказочные эльфы Добряночки – помощницы украинского волшебника / Фото с фейсбук-страницы "Добропарка"

Первыми посетителей резиденции встречают помощники волшебника – сказочные эльфы Добряночки. Они здороваются с нами и приглашают на экскурсию по дому, а также на мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек.

В мастерской знакомимся с еще одной помощницей Доброчара – стеклодувом Алиной Лесовой. В форме спектакля она показывает, как можно сделать елочные украшения из стекла.

Мне нужно зажечь наш волшебный огонь. Для этого необходима ваша помощь. Так протягивайте ваши ладошки и трите их, чтобы тепло ваших мечтаний и надежд дошло сюда, огонь горел ярче, а шарик обязательно вышел хорошим,

– призывает стеклодув.

Помощница волшебника выдувает заготовку для будущих игрушек из расплавленного стекла и отмечает, что теперь наши мечты непременно сбудутся. В Новогодней мастерской посетители могут приобрести елочные украшения на память.

Стеклодув Алина Лесная показывает, как из расплавленного стекла выдуть заготовку для будущих елочных игрушек / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Викторина и место исполнения желаний

в резиденции Доброчара можно находиться не более 30 минут. Организаторы просят посетителей не создавать толпы и учитывать карантинные ограничения.

Вместе с нами в Доброчар пришли школьники и лицеисты Бородянки / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вместе с лицеистами и школьниками Бородянки (поселок городского типа в Киевской области – 24 канал) поднимаемся на второй этаж здания. Именно там функционирует выставка елок, приемная Доброчара и его библиотека. Дети охотно фотографируются возле праздничных локаций.

Доброчар готов вас принять,

– говорит Добряночка и приглашает нашу группу в его кабинет.

Внешне Доброчар похож на алхимика. Как он потом объясняет: "Исполнять желания – это ведь не очень легко. Поэтому надо и похимичить немного".

Доброчар радушно приветствует всех гостей / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Волшебник здоровается с детьми и просит их перечислить новогодних волшебников, которые дарят подарки и исполняют желания. "Дед Мороз! Святой Николай! Санта-Клаус", – отвечают школьники и лицеисты Бородянки.

А как называется новогодний волшебник в такой стране, как Беларусь? Это – не "бацька", не Чык – Чырык,

– усложняет вопрос Доброчар.

"Зюзя!" – громко выкрикивает правильный ответ один из парней.

После своеобразной викторины волшебник предлагает детям загадать желания своих родных и друзей и попробовать их осуществить в следующем году, поскольку каждый из нас – волшебник. Затем он охотно фотографируется с детьми – в группах и в одиночку.

Доброчар охотно фотографируется с детьми – в группах и в одиночку / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Доброкот, библиотека и волшебный шар

В комментарии сайту 24 канала Доброчар рассказал, что когда на территории резиденции находится меньше посетителей, то ребенок выбирает лист и карандаш в его приемной и записывает свое желание. Взрослым же волшебник советует загадывать желания не для себя, а для любимого человека или друга.

Каждый маленький ребенок желает какую-то игрушку, а взрослые – здоровья и счастья своим родственникам. Это – такие простые вещи, но они очень важные и особенные... Мы все эти желания собираем в нашу волшебную шкатулку и впоследствии понемногу будем их высаживать в нашем "Добропарке",

– рассказывает помощник Святого Николая.

По словам волшебника, Доброкот спит возле его трона и с интересом следит за посетителями резиденции / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Исполнять желание помогает Доброкот. Волшебный шар и хвостатый соединены. По словам волшебника, кот спит возле его трона и с интересом следит за посетителями резиденции.

Надо приложить ладонь к шару и представить свое желание. Шар заряжается желанием, а обычно наш Доброкот спит возле моего трона и смотрите, как эти желания исполняются,

– говорит он.

Надо приложить ладонь к волшебному шару и представить свое желание, чтобы он зарядился, говорит Доброчар / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В соседней комнате расположена библиотека Доброчара. Здесь даже елка "читает" книжки. Волшебник говорит, что любит читать разные истории, в частности сказки о природе и героях.

Мы привыкли проводить время в телефоне, но очень много интересных историй есть в книжках. Поэтому, друзья не будем забывать читать!

– подчеркивает Доброчар.

Даже елка в библиотеке украинского волшебника "читает" книги / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Доброчар – "России 24": "Не в Америке, а возле Киева"

Резиденция Доброчара – нового украинского волшебника – заработала под Киевом с 4 декабря. Впоследствии на пропагандистском канале "Россия 24" вышел выпуск о якобы запрете в Украине Деда Мороза и попытки заменить его на новых новогодних персонажей с Запада, в частности на Доброчара.

Действительно, что образ, что имя, не понятно что. В Киеве этого нового уже волшебника назначили, и девочку-добряночку в помощь нашли. Кто он такой? Волшебник, астроном или алхимик? Сам откуда-то с Запада,

– заявила Екатерина Григорова, журналистка канала "Россия 24".

Экс-нардеп от Партии регионов Алексей Журавко прокомментировал появление нового украинского волшебника так: "Традиция есть – в Западной Украине. О ней мало кто знает и вообще (традиция – 24 канал) происходит из Европы – Германии там, Франции, Венгрии".

Доброчар: "Мы здесь не американские какие-нибудь, а мы свои, отечественные" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Сам же Доброчар заявил, что приглашает всех желающих посетить резиденцию и убедиться, что он – украинский персонаж.

Живу я здесь – в Киевской области, не где-то там на Западе, в Америке. Я здесь живу, возле Киева. То есть, во-первых, приглашаю всех приехать, убедиться, что мы здесь не американские какие-нибудь, а мы свои, отечественные. Мы дарим радость, ощущение сказки, потому что каждый человек желает на Новый год попасть в сказку,

– сказал он.

Как работает резиденция Доброчара

Организаторы просят посетителей резиденции Доброчара не создавать толпы и учитывать карантинные ограничения / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В Киеве зажгли главную елку страны – смотрите видео:

Резиденция Доброчара будет работать доежедневно –. Она расположена под Киевом в Добропарке (село Мотыжин, Макаровский район).– 350 грн, льготный – 250 грн. Для детей до четырех лет, детей с инвалидностью (до 18 лет), детей-сирот (до 16 лет) – вход бесплатный.