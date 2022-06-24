"Доброе утро, российские оккупанты": в ВСУ показали боевые пуски "Точки-У"

Украинские защитники продолжают защищать нашу землю и выбивать врага с территории Украины. Чтобы нанести врагу потери, наши воины ударили ракетами из "Точки-У".

Прощайте русские кафиры

Прессслужба Сухопутных войск ВС Украины показала видео боевых пусков из "Точки-У". Украинские воины ударили по оккупантам не менее трех ракетных комплексов.

Это важно У россиян есть очень большие потери, – Мусиенко объяснил ситуацию у Горного и Золотого

Доброе утро! Мы из Украины! И прощайте русские кафиры! Боевые пуски ТРК "Точка-У",

– написали наши защитники.

ВСУ показали боевые пуски "Точки-У" – видео

Россия перебрасывает комплексы "Точка-У" в Лисичанск

"Точка-У" находится на вооружении украинской и российской армии. В России заявляли, что сняли ракетный комплекс с вооружения своей армии, однако немало доказательств, что россияне вернули "Точку-У" со складов во время полномасштабной войны в Украине.

"Точкой-У" кафиры били по Угледару, Мариуполю, Авдеевке, Лисичанске и Славянске. Один из самых кровавых ударов россияне нанесли 8 апреля, когда "Точкой-У" ударили по вокзалу в Краматорске . В результате обстрела погибли более 50 человек.

Теперь же российские военные опрокидывают "Точку-У" в Лисичанск , который контролируют Вооруженные Силы Украины. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 24 июня сообщил, что из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет "Точка-У".

Потери врага

В Генштабе ВСУ утром 24 июня обновили информацию о приблизительных потерях России в войне с Украиной. Сообщается, что в Украине уже погибло около 34 530 россиян .

Серьезные потери Россия понесла в технике. В частности, захватчики потеряли более 1500 танков, 753 артиллерийские системы, 216 самолетов и 183 вертолета.

В течение 23 июня враг понес большие потери от наших штурмовиков и бомбардировщиков. С помощью штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24 наши военные нанесли мощные удары по врагу. Под огнем очутилась живая сила россиян и центры логистики. Также на северо-восточном направлении ударные группы избивали по составляющей боеприпасов врага.

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные на Юге нанесли немалые потери российским захватчикам . Наши защитники нанесли 5 авиаударов по позициям врага.

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